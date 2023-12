Mozione per finanziare la legge su Urbino

Nel consiglio regionale di oggi sarà votata una mozione – proposta dal consigliere regionale Giacomo Rossi – per far sì che la Regione prema sul governo per il rifinanziamento della legge n. 103 del 1993 “Interventi per il patrimonio culturale e artistico dell’antico Ducato di Urbino e del Montefeltro“.

La legge – fa notare Giacomo Rossi nella sua mozione – "può ancora oggi rappresentare un ottimo strumento di aiuto stabile alla soluzione delle problematiche che frenano il definitivo sviluppo storico, turistico e culturale di tutta l’area del Montefeltro".