Mr. Acrilic, un imbianchino tutto da ridere. Il circo-teatro di Ipant alla sala Branca

"Andar per Fiabe", stagione dedicata al teatro per i ragazzi, fa tappa oggi alle 17, a Sant’Angelo in Lizzola di Vallefoglia alla sala Giovanni Branca con lo spettacolo Ipaint di e con Matteo Pallotto, uno spettacolo di circo-teatro incentrato sulla figura dell’imbianchino, nello specifico sulla giornata dell’imbianchino Mr. Acrilic. In un alternarsi di numeri tecnici di equilibrismo, manipolazione d’oggetti e giocoleria, Mr. Acrilic si trova a dipingere, insieme al suo pubblico, uno spettacolo di circo-teatro tinteggiato di clownerie, teatro fisico e marionette… fatte da pennelli! Le scene dello spettacolo sono di Letizia Cirilli e Caterina Santochirico, i costumi di Caterina Santochirico. Per informazioni: Amat uffici di Pesaro tel. 0721849053/ 366 6305500. Prevendite biglietti (posto unico adulti euro 5 euro, ridotto 0-3 anni euro 1.50) presso biglietterie circuito vivaticket; Oppure direttamente nella biglietteria del teatro dalle 16.