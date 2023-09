Mucca fa scorpacciata di erba Esagera e stramazza al suolo

Mucca fa “indigestione“ di erba e crolla a terra, salvata dai vigili del fuoco che la caricano sull’elicottero e la riportano nella stalla. E’ successo ieri mattina nel pascolo sul Monte Acuto, sopra ad Acquaviva. La protagonista dell’abbuffata, un bovino di un allevamento della zona, stava brucando quando all’improvviso si è accasciata sul prato con la testa rivolta all’indietro. Ad accorgersi dell’animale sofferente è stato il proprietario il quale ha subito allertato il veterinario e i vigili del fuoco. Il medico l’ha sedata e poi i pompieri di Cagli, insieme con i colleghi piloti di Arezzo, l’hanno imbragata e con l’elicottero Drago 57 riportata in volo nel suo allevamento.

Per quanto riguarda le cause del malore, la diagnosi sarebbe un’indigestione. Tutto è dipeso dal caldo dei giorni scorsi. Temperature così alte che avrebbero influito sull’appetito dei bovini, che hanno cercato riparo piuttosto che cibo. Poi è arrivata la pioggia, l’erba è tornata fresca e rigogliosa. E la mucca si è avventata sul piatto verde del pascolo. Troppo tutto in una volta dopo qualche giorno a stecchetti. E il suo sistema è andato in tilt, finendo riversa boccheggiante sull’erba. Ma per fortuna la tempestività del veterinario e dei vigili del fuoco le ha salvato la vita. Qualche giorno di riposo nella stalla e tornerà a ruminare paciosa come sempre.