Mucchio selvaggio dietro le prime. Clima surreale nel deserto di Rieti

Clima surreale a Rieti, che vince nel silenzio del PalaSojourner contro Ruvo di Puglia. La Sebastiani cerca di voltare pagina, nonostante il palazzetto deserto le ricordi bene ciò che è successo: una piazza con grande tradizione di pallacanestro, che sicuramente non si riconosce nella frangia violenta che ha ucciso un autista, dovrà rinunciare a vedere le partite della sua squadra per chissà quanto tempo e questo, a lungo andare, finirà per condizionare pure il club.

Ai tifosi di Pistoia, invece, è proibito andare in trasferta sino alla fine del 2025, per questo non erano presenti a Pesaro. Roseto, invece, che ha ugualmente il campo squalificato, nell’infrasettimanale ha giocato a Rimini dove ha fatto soffrire la Dole molto più della Vuelle. I romagnoli hanno giocato una partitaccia, salvati dal pesarese Tomassini, autore di 19 punti con 5/7 da tre. Segnali di ripresa importanti da Camara, che ha firmato una ’doppia doppia’ da 21 punti e 11 rimbalzi.

Risorge Forlì dopo un periodo grigio: la vittoria in trasferta di domenica scorsa ha regalato slancio all’Unieuro che mette sotto Mestre in una sfida equilibrata, ma la posizione in classifica rimane ancora deficitaria per Gaspardo e compagni. Fa rumore il tonfo della Juvi Cremona, prossima avversaria della Vuelle, che subìsce un ventello secco sul parquet di Cento dove l’americano Gabe Devoe (24 punti) dà spettacolo.

Livorno umilia l’Urania Milano che sprofonda a -38 con Gentile espulso (ne parliamo a fianco). Cividale ritrova Francesco Ferrari e con lui la vittoria, mentre Scafati continua ad arrancare e si ritrova nel mucchio selvaggio a quota 8 punti, che va dall’8° al 15° posto. Avellino (19 punti per Mussini, top scorer dell’incontro) mette sotto Bergamo, un po’ ridimensionata in queste ultime uscite. Brindisi, battuta nello scontro al vertice da Verona (24 punti per Baldi Rossi), viene risucchiata nel gruppo delle seconde, dove arriva la Fortitudo che supera una deludente Torino.

e.f.