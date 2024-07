Mucillagini a Pesaro: è arrivata la prima mareggiata, ma anche i danni

Pesaro, 3 luglio 2024 – Dopo le mucillagini che da giorni imperversano sul litorale pesarese e su tutta la costa marchigiana, creando non pochi disagi ai bagnanti e ai gestori degli stabilimenti balneari, è arrivata ieri sera la prima mareggiata che, oltre a portare con sé una schiuma bianca e spugnosa sulla battigia, è riuscita a creare ulteriori problemi ai bagnini soprattutto della zona di Levante.

Già nel tardo pomeriggio di ieri infatti, le prime file di ombrelloni delle spiagge attrezzate erano state mangiate dal mare. “La storia si ripete – commenta Stefano Tombari, titolare di Bagni Gilberto –. Anche questa volta sono stati persi molti metri di spiaggia”. Un problema che il gestore balneare aveva denunciato anche qualche settimana fa, ma per il quale si batte ormai da anni. Già all’inizio della stagione era stato posto dai bagnini il problema della probabile insufficienza degli interventi di ripascimento programmati per combattere l’erosione della spiaggia e ora che è arrivata la prima mareggiata la previsione si è rivelata una realtà.

“Servono interventi – aveva detto Tombari in quell’occasione – altrimenti ci ritroveremo con il problema di non riuscire ad offrire ombrelloni anche ai turisti che arrivano a Pesaro in occasione della Capitale della Cultura”. Sembra che la prima mareggiata di ieri, oltre ad aver mangiato le file di ombrelloni, non abbia attenuato nemmeno tanto il fenomeno delle mucillagini.