Muffa e pareti scrostate nell’asilo: "Pochi lavori fatti, serve molto altro"

Di miracoli si parla nelle Sacre Scritture e “sotto“ elezioni. "Miracolosamente, giovedì, almeno la muffa e l’aria pesante perché carica di umidità che hanno caratterizzato gli ultimi inverni all’interno della scuola dell’Infanzia “il Giardino delle meraviglie“ di Vismara sono praticamente sparite", osserva Giulia Marchionni, candidata alle amministrative, nella coalizione di centrodestra. "Poi uno si scandalizza se il cittadino percepisce che per asfaltare le strade serva la visita del Presidente della Repubblica e se, giusto per contestare l’opposizione, si mettano le pezze ad un mese dal voto. Peccato che i bambini, dal parziale risanamento, troveranno giovamento solo per poco, visto che anche la scuola durerà solo un altro mese e mezzo. E restano gli altri problemi". Quali? "I pavimenti di linoleum consumati, infissi e porte in alluminio, totalmente inadeguate ad una climatizzazione degli ambienti e varie altre manutenzioni assolutamente necessarie". A fare l’elenco è Veronica Gasparri, mamma di un bambino iscritto al “Giardino delle Meraviglie“. Gasparri, è nota ai lettori del Carlino perché fu la mamma che raccolse le firme quando l’estate scorsa premeva la domanda di un asilo comunale estivo in più. "Nella scuola di mio figlio, da due anni – osserva Gasparri, oggi candidata nella lista di centrodestra Marco Lanzi – ho evidenziato i problemi di condensa e infiltrazioni, le fotografie parlano da sole". In effetti lo stato dell’arte, prima dell’intervento di giovedì, rivela la necessità di manutenzioni corpose: pareti e solai, presenti nei bagni e anche in una sezione dove i bambini fanno didattica, pesantemente scrostati. "In Consiglio quando ho affrontato il tema della carenza di manutenzione nelle scuole comunali – osserva Marchionni – citando le schede tecniche, mi è stato detto che ingigantivo la realtà. Questa documentazione invece dimostra quanto avessi centrato il tema. Oggi, allora, chiedo che si intervenga anche per migliorare l’esterno del Giardino delle Meraviglie: a dividere il parco pubblico di via Basento dal perimetro del cortile scolastico c’è una rete che non esclude alla vista quanto accade a scuola: sarebbe meglio aumentare la privacy di un cortile che fa parte di un parco frequentato anche da adulti e non estraneo ad atti di vandalismo. Inoltre non è abbastanza alta per cui le maestre prima di far uscire i bambini devono sgombrare il campo da bottiglie e rifiuti tirati da fuori".

s.v.r.