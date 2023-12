Muli e trasporto legna: un connubio millenario

“Il futuro nella tradizione: il Cavallo del Catria e il trasporto della legna agli argini del Bevano“ è stato il tema del convegno che si è svolto venerdì nella Sala consiliare del Comune di Cantiano. Nelle terre del Cavallo del Catria, specie autoctona allevata allo stato brado, ci sono anche i muli che qui, da tempi remoti, (ma anche ora) vengono utilizzati per i lavori pesanti in luoghi impervi, dove le macchine non possono arrivare.

"I boscaioli – ha spiegato il presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Mirco Carloni – nell’attività di taglio della legna dei boschi, si servono di muli, che rivestono un ruolo cruciale nel trasporto del legname. Tra boscaioli e muli si instaura una simbiosi essenziale per garantire un’attività sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Progetti come questi sono possibili grazie al cosiddetto Decreto Legna che ha istituito un fondo 500 mila euro a decorrere dal 2023, che consente di finanziare progetti per la raccolta del legname nei territori colpiti da eventi atmosferici o meteorologici come nubifragi, piene, alluvioni, frane ed esondazioni. L’obiettivo è promuovere progetti di informazione e formazione relativi ad attività di raccolta del legname depositato naturalmente nell’alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare. L’importanza di questi progetti risiede non solo nel coinvolgimento della cittadinanza attraverso eventi dimostrativi, sessioni pratiche e formazione, ma anche nella valorizzazione di antiche tradizioni e filiere che, in un’epoca di transizione, non possono essere dimenticate".

"Il contesto socio economico dell’area del monte Catria – ha sottolineato Andrea Montresor, responsabile area economica Coldiretti Marche – pone certamente la necessità di rivalutare il fondamentale ruolo che nei secoli le Comunanze agrarie hanno svolto nella gestione forestale dei cedui, anche con l’ausilio del mulo del Catria. Il progetto è sicuramente occasione per riportare l’attenzione sul vero problema di questi territori, ovvero la costante riduzione della gestione agrosilvopastorale, che senza assecondare la radicalizzazione ideologica fra sostenitori e detrattori di ceduo o fustaia, non può perdere di vista gli aspetti economici, sociali e naturalmente normativi". Oltre a Carloni e Montresor hanno preso parte al convegno il sindaco di Cantiano, Alessandro Piccini, Giuseppe Travaglini e Giacomo Romitelli, rispettivamente presidente e vice dell’Associazione Allevatori Cavallo del Catria.

Amedeo Pisciolini