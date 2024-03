Multe a chi osa cantare sull’autobus. "È un’assurdità"

Pesaro, 8 marzo 2024 – “Vietato cantare sui mezzi pubblici, autobus e pullman. Sembra incredibile, ma è proprio così: lo prevede la bozza del nuovo regolamento di polizia urbana – osserva sbalordito il consigliere pentastellato, Lorenzo Lugli –. E’ un’assurdità che non si può né leggere e tantomeno approvare. Così non può passare. Farò un emendamento, lunedì in consiglio, per correggere il tiro. Mi chiedo le ragioni di tanta severità". Vero: l’articolo 5, lettera h del nuovo regolamento in attesa di essere discusso durante il consiglio di lunedì, prescrive il divieto, sui mezzi di trasporto pubblico, di “dare luogo ad esecuzioni canore e/ o musicali non autorizzate“.

La multa per chi viene colto sul fatto, va da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro. Nella città natale di Gioachino Rossini, l’ipotesi stona e parecchio. Lugli sulla questione ha fatto un post sui social che naturalmente ha acceso il dibattito: tra ilarità e paradossi, ha trovato la maggioranza pronta a convenire sull’elevato tasso di assurdità del diktat, ma ha trovato anche qualcuno che si è spinto un tantino più in là con le riflessioni. "La maleducazione di certe persone porta inevitabilmente ad adottare certe regole – è la replica di uno abituato a prendere i mezzi perché pendolare per lavoro –. In autobus, come in treno, le persone, sempre più spesso, parlano a voce alta al cellulare, oppure ascoltano la musica senza cuffie ... ci manca solo che qualche tossico si metta a cantare".

Insomma: tutto sommato una regola preventiva alla maleducazione, fa capire il pendolare, servirebbe. "Certo, ma nel regolamento, proprio alla lettera “e“ dello stesso articolo, si vietano gli eccessi: cioè si vieta di tenere un comportamento offensivo nei confronti degli altri o disturbare con schiamazzi gli altri utenti. Direi che è sufficiente. E poi come ho replicato allo stesso pendolare su fb, vietare tutto, non è mai servito ad arginare brutte abitudini e malcostume. Di questo passo, a scopo preventivo, bisognerebbe vietare alle persone di fare un sacco di cose, troppe. Le motivazioni del divieto di cantare è il rispetto verso chi non tollera il canto e di tutela della quiete pubblica per evitare possibili disturbi agli altri passeggeri. Ma davvero una manifestazione di allegria e spontaneità come il canto può essere considerata un fastidio?". Qualora lo facesse in modo da risultare offensivo? "Beh allora la multa scatterebbe per il divieto di tenere un comportamento incivile. Ma che uno, a prescindere, non possa cantare mi sembra assurdo e ridicolo".

La cosa buffa è che il regolamento di cui stiamo parlando sarebbe dovuto essere migliorativo del precedente, cioé dell’attuale, oggetto di totale rivisitazione e ammodernamento visto che si tratta di un documento datato1936: "Porta la firma del Podestà" ha osservato scandalizzato Emanuele Gambini, consiglire comunale di Prima c’è Pesaro, promotore mesi fa della mozione per una riscrittura totale di un regolamento il cui testo si riferisce a ferraiuoli, maniscalchi e pizzicagnoli. "In tante parti è obsoleto. Bene che è stato cambiato, ma proporrò anche io degli emendamenti". Anche Andrea Marchionni, Lega, è pronto a dire la propria: "Ho deversi emendamenti per riformulare le sanzioni – dice – e soprattutto rivedere la regola dei petardi: chi li voglia usare non dovrebbe farlo sulla pubblica via".