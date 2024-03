Multa da 2.666 euro per offese agli arbitri

Maxi multa per la Carpegna Prosciutto, alla quale il giudice sportivo ha affibbiato un’ammenda di 2.666 euro per offese e minacce, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri. La rabbia del pubblico si è scatenata soprattutto nel corso del 2° quarto in cui dopo appena tre minuti Pesaro aveva già esaurito il bonus mentre Brescia era ancora a zero falli commessi. Alla fine, però, i liberi battuti si sono compensati, con la differenza che la Vuelle li ha tirati un po’ meglio (17/22 pari al 77%) contro il 12/21 dei lombardi (57%), segno di un nervosismo latente. Il più agitato di tutti sembrava Christon, autore fra l’altro di un fallo in attacco che ha chiuso le ultime speranze ospiti. All’andata, invece, era stato il grande ex a firmare la vittoria in entrata.