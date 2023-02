Multa per la festa di laurea "È questo l’eccesso vero"

"Sanzioni sproporzionate, considerando anche il fatto che gli studenti rappresentano il principale indotto per gli esercenti del centro". E’ quanto pensa Giovanni Alvarez, presidente del Consiglio degli studenti dell’Università di Urbino. Il rifermento è alla multa – nei confronti di un giovane di San Marino – per aver sparato coriandoli, la settimana scorsa, in piazza della Repubblica a Urbino. L’ammenda (50 euro) è scattata perché i festoni sono stati utilizzati durante una festa di laurea e proprio in quel momento erano presenti degli agenti della Polizia locale; il loro utilizzo è vietato dal regolamento comunale. Diverso è stato per la festa di carnevale di sabato per la quale c’era una deroga allo stesso sull’uso di coriandoli.

Giovanni Alvarez, cosa ne pensa della sanzione?

"Premetto che è giusto e sacrosanto che esistano delle norme che regolamentano nel centro storico l’utilizzo di coriandoli. È sicuramente giusto che queste agevolino quello che è il decoro urbano. È chiaro che, anche in un giorno di festeggiamenti, si debba mantenere il rispetto per la città e i suoi abitanti. Credo tuttavia anche che nel momento in cui un soggetto è preposto a far interpretate questo norme deve mostrare un minimo di flessibilità e immedesimarsi nel fatto che una persona si sta laureando e sta festeggiando. Siamo favorevoli come studenti alle norme per il decoro urbano e l’ecologia ma, in questo caso, le sanzioni non ci sembrano proporzionate al fatto commesso, Occorre trovare, a nostro avviso, in ogni situazione il giusto equilibrio tra norme a tutela del decoro urbano e dei cittadini che sono sacrosante e le esigenze degli studenti".

Cosa intende precisamente?

"Significa che occorre sempre trovare un giusto equilibrio tra esigenze della cittadinanza e bisogni degli studenti. Gli studenti sono il principale indotto per gli esercenti del centro, inserire norme troppo stringenti per gli studenti porta, probabilmente, anche un contraccolpo in questo senso. Dall’altro va tutelata la vivibilità del centro storico per i residenti".

Quanta coscienza ecologica, e quanto rispetto per il decoro pubblico, c’è tra gli studenti e secondo lei l’Università può fare di più per veicolare il messaggio?

"Certo, occorre che come Ateneo ci prendiamo l’impegno da un lato di tenere sempre informati studenti e studentesse sulle vigenti normative in merito, dall’altro a sensibilizzare quest’ultimi sul rispetto per i decoro urbano e l’ambiente. Il miglior modo per farlo, secondo noi, è incentivare la presa di residenza per gli studenti".

Francesco Pierucci