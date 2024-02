"Multato 202 volte e nessuno ha voluto aiutarmi"

Pesaro, 13 febbraio 2024 – Seimila euro da pagare per 202 multe per ingresso in Ztl senza permesso: è l’incredibile storia di Mauro Bigini, artigiano di Petriano giunto alla disperazione perché per una incomprensione con Pesaro Parcheggi si è visto recapitare a casa oltre duecento verbali per circa ventimila euro, poi ridotti dal giudice di pace a seimila. A dicembre, sulle nostre pagine Bigini aveva lanciato un appello al sindaco Matteo Ricci, chiedendogli di essere ricevuto per esporgli l’assurda situazione. Tuttavia, nessuna risposta è arrivata dal primo cittadino, e l’uomo ha dovuto iniziare a pagare.

Bigini, qual è la sua situazione?

"Che io mi sento derubato, per non dire altro. È possibile che un cittadino onesto e in buona fede, per una anomalia riconosciuta dalla stessa Pesaro Parcheggi, debba pagare seimila euro? Vi sembra una pena proporzionata all’infrazione? Per il comune è fare cassa, e poi va nel dimenticatoio. Ma per me e per mio figlio, che materialmente ha effettuato le infrazioni con la mia auto, è una cifra enorme. Per lui, giovane lavoratore, sono un sacco di stipendi letteralmente bruciati".

Dunque, pagherà?

"Ho già iniziato a pagare, a rate. Ho dovuto farlo, altrimenti la pratica passava all’Agenzia di Riscossione, con altri interessi aggiuntivi".

Insomma, ha dovuto desistere.

"Per forza: il sindaco Matteo Ricci non mi ha dato la possibilità di essere ricevuto alla sua corte per esporre l’evidenza di errore ed incomprensione che ha generato il tutto: mio figlio aveva chiesto un permesso per accedere in ztl che non poteva essergli rilasciato in quanto non residente. Invece l’addetto di Pesaro Parcheggi gli ha fatto capire che era possibile, salvo rilasciargli un permesso di tutt’altra tipologia, non valido ovviamente per passare sotto le telecamere. Ad ogni modo, capìta la nostra buona fede, solo il sindaco con la sua autorità avrebbe potuto fare qualcosa. Ma non mi ha mai ricevuto. Evidentemente per parlare con lui non basta nemmeno versare seimila euro nelle sue casse".

Cosa gli avrebbe detto?

"Che tante volte parla dei giovani e poi se ne frega di un giovane, mio figlio. Che il sistema è fatto a favore delle istituzioni e non dei cittadini onesti. Che con delle multe ingiuste io pago anche gli stipendi di gente che aveva il dovere di aiutarmi e non l’ha fatto, che ha fatto errori ed è ancora lì, che è disonesta ma fa pagare altri".

Ma cosa si sarebbe potuto fare?

"Serviva una attestazione di errore interno, rilasciata da Pesaro Parcheggi, un elemento che il giudice avrebbe potuto usare quanto meno per ridurre la cifra, se non annullarla. Ma mi è sempre stata negata. Ho mandato un’email anche al presidente Antonello Delle Noci: stessa cosa del sindaco. Nemmeno la buona educazione di rispondermi. Le ho provate tutte, ma nulla. Mi resta solo una cosa". Cioè?

"Ringraziarli a distanza, su queste pagine. Visto che in altri modi non è stato possibile farlo, voglio ringraziare il sindaco Ricci per la sua disattenzione e l’indifferenza su questa vicenda assurda. Per l’indifferenza verso mio figlio, un giovane di ventitré anni. Per il mancato ascolto dei problemi di un cittadino, che dovrebbe essere il pane quotidiano di un sindaco. Evidentemente la campagna per le europee, la visita di Mattarella e la viabilità vengono prima di tutto. Ma a certi non importa, tanto per loro non cambia niente. Sono io che pago".