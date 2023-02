Multe per 827mila euro Il 10% sono a stranieri

Multe pagate e non pagate. Urbino chiude il 2022 con 827.096,30 euro di sanzioni al codice della strada, risultano non pagate per oltre 230mila euro. Sanzioni anche alle auto straniere per 69.482 euro, quasi tutte per grattini ed ingressi in Ztl. A pagare però sono stati solo uno su tre, pari a circa 24.129,50 euro per cui poco più di 45mila euro risultano insoluti. Per questi le procedure sono più lunghe e molte notifiche sono partite a fine anno e se non saranno coperte si attiveranno le procedure di recupero credito internazionali. Archiviati verbali per 24.761 euro.

"Statisticamente le multe non sono aumentate rispetto agli altri anni a livello percentuale - spiega Fabio Mengucci, comandante della polizia locale di Urbino. Gli scorsi anni queste erano calate di molto a causa del covid, anche perché il movimento di persone provenienti da altre nazioni, nel territorio della città di Urbino, era molto ridotto. Nel 2022 invece c’è stata una ripresa di presenze e quindi sono aumentante anche le sanzioni". I due anni di stop, o comunque di mobilità altamente ridotta causa pandemia, hanno fatto sentire i loro effetti anche alla voce multe. Tornando al 2022 il comandante Mengucci aggiunge: "Abbiamo sempre puntato a notificare i verbali se ci sono persone straniere, tentando che queste infrazioni rimanessero non notificate come succede in alcuni comuni. Farlo ritengo sia molto importante e nel 2022 è stato fatto un grosso lavoro per recuperare queste sanzioni. A livello statistico e percentuale il numero di multe rimane stabile"

Francesco Pierucci