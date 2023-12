"Multe? Si prevede un incasso di 3,3 milioni"

"Tasse più alte d’Italia e una previsione di 3milioni 300mila euro di multe: nulla di nuovo dalla giunta Seri, nelle sue scelte ideologicamente impostate a sinistra". Da parte di Fratelli d’Italia piovono critiche sul bilancio di previsione 2024 approvato la scorsa settimana a maggioranza dal consiglio comunale. In particolare Andrea Montalbili, responsabile regionale Fd’I e Davide Delvecchio (Fd’I di Fano), intervengono sull’ultimo "regalo di Natale" alla città della giunta Seri.

"Per la prima volta a Fano un neonato che nascerà nel 2024 o un centenario allettato dovranno pagare 55 euro di multa a testa, così come una famiglia dovrà sostenere il costo, in multe, di 118 euro. Questo perché sono state messe a bilancio 3,3 milioni di euro, una follia amministrativa mai vista prima". Per Delvecchio una cifra esorbitante a cui si è arrivati nell’arco di questo decennio visto che "nell’ultimo anno della giunta Aguzzi, nel 2014, a bilancio c’erano solo 700mila euro provenienti dalle multe". E ancora, Montalbini e Delvecchio: "Per fare passare un buon Natale alle famiglie fanesi la giunta Seri e i nuovi quattro candidati sindaci hanno pensato bene di mettere sotto l’albero di Natale 400mila euro di Irpef aggiuntive da pagare, come se non bastassero le tasse già applicate, tra le più alte d’Italia, e che la giunta di centrosinistra dal 2019 non ha mai ridotto".

"Non brillano neppure le politiche per le attività economiche e per il turismo, perché nonostante un giustamente adirato assessore Lucarelli, la giunta ha pensato bene di affossare il settore con 440mila euro di tassa di soggiorno. In un approccio alla tassazione che sembra seguire la linea di pensiero di sinistra per cui la casa è un bene di lusso, sotto l’albero di Natale dei fanesi è finito anche l’aumento della Tari di 200mila euro". "Tutto il bilancio – concludono Montalbini e Delvecchio – è condito da ipocrisia e retorica, senza alcuna ipotesi di revisione del bilancio o di tagli alla spesa che si doveva e poteva fare. Come non si mettono in discussione gli eccessivi ‘panettoni di Natale’, alias contributi ed elargizioni di varia natura concessi per ottenere riconoscenza elettorale per svariati e indefiniti centinaia di migliaia di euro, allocati in varie pieghe di bilancio. Dalla giunta Seri il bilancio è stato presentato come se la Regione Marche e il governo Meloni chissà quali tagli avessero applicato al Comune, mentre non dicono nulla sugli 80 milioni di euro del Pnrr grazie all’azione dell’attuale governo o delle risorse enormi arrivate nel nostro territorio dalla giunta regionale Acquaroli".

an. mar.