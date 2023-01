Multe, torchio più pesante di 30mila euro

"Sicurezza urbana e civile convivenza", sono queste le parole d’ordine che hanno caratterizzato l’azione della polizia locale di Mondolfo, a partire dai servizi stradali, che hanno portato nel 2022 all’elevazione di 1.485 sanzioni, per un totale di 143.800 euro (circa 30mila in più rispetto al 2021, ma 75mila in meno del 2019, anno pre-Covid), al ritiro di 8 patenti, a 3 denunce per guida in stato di ebbrezza e alla decurtazione di un totale di 1.124 punti dalle patenti di guida.

A fornire questi e molti altri dati é stato ieri in conferenza stampa, organizzata in occasione della festa di San Sebastiano, patrono della polizia municipale, il nuovo comandante Ivan Donati - che dal primo ottobre ha preso il posto di Laura Chiavarini -, affiancato dal sindaco Nicola Barbieri e dall’assessore Raffaele Tinti.

"I risultati ottenuti dalla nostra polizia locale, composta da 11 agenti, sono importanti; il frutto di un lavoro di squadra di cui ringraziamo l’intero corpo – hanno evidenziato il primo cittadino e l’assessore -. L’obiettivo che ci poniamo per il 2023 è rafforzarne ancora di più l’azione, con una maggior presenza nei quartieri e sul lungomare, e investendo risorse, oltre che sulla sicurezza stradale mediante il potenziamento della segnaletica e nuovi percorsi ciclopedonali, anche sugli strumenti in dotazione al corpo".

"A tal riguardo, è già previsto – hanno aggiunto il sindaco Nicola Barbieri e l’assessore Raffaele Tinti – l’acquisto di un nuovo autoveicolo e di alcuni software in grado di migliorare il controllo del territorio".

Nell’ambito dei servizi di polizia stradale, la ‘voce grossa’ delle infrazioni rilevate la fanno le soste irregolari (ben 1.138, di cui 40 per occupazione degli spazi dei disabili), seguite dal superamento dei limiti di velocità (208), dalla mancanza di revisione dei mezzi (23) e dall’assenza della copertura assicurativa (7). I sinistri stradali ‘trattati’ sono stati 42, di cui 23 con lesioni alle persone.

Importante, tra le attività della polizia locale anche quelle legate alla tutela ambientale, con 57 controlli sul corretto conferimento dei rifiuti e 18 sanzioni, e 13 verifiche sulla manutenzione delle aree agricole prospicienti gli abitati e 5 multe.

"Per quanto riguarda le attività di polizia amministrativa – ha rimarcato il comandante Donati, prima in servizio a Rimini -, che io reputo l’avamposto della legalità, sono 54 le sanzioni elevate ai sensi del regolamento di polizia urbana e di quello rurale, per violazioni in tema d’impatto acustico ecc; con 898 accertamenti anagrafici, 384 rilasci di permessi Ztl e 23 verbali di rinvenimento e riconsegna di oggetti smarriti".

In ambito di polizia giudiziaria sono state poi ricevute 24 denunce, effettuate 5 indagini delegate dalla Procura e notificati 72 atti.

Sandro Franceschetti