MUN Music Notes, l'ottava edizione a Pesaro, 5 concerti dal 4 luglio al 2 agosto

La rassegna di musica classica MUN Music Notes in Pesaro ha raggiunto il traguardo dell’ottava edizione. "Una piacevole tradizione – afferma Gilberto Santini, direttore di AMAT che insieme al Comune di Pesaro promuove l’iniziativa – che si consolida e che aggiunge un tassello a Pesaro Città della Musica grazie alla passione e competenza del chitarrista Eugenio Della Chiara, autore del progetto artistico". Cinque appuntamenti dal 4 luglio al 2 agosto alla Chiesa dell’Annunziata e al Parco Miralfiore per il concerto finale. "Il filo conduttore della rassegna – sottolinea Della Chiara - è la proposta di musica ‘inaudita’, che rimane al di fuori dei tradizionali circuiti, pur di altissimo livello".

Lo dimostra il primo appuntamento di cui sarà protagonista il mandolino. L’ensemble Aurata Fonte, specializzato nello studio della musica antica, propone una selezione di sonate scritte per due distinti tipi di mandolino - lombardo e napoletano - da autori italiani tra cui Vivaldi e Scarlatti (4 luglio). Maria Zapata (voce) e Rubén Sànchez-Vieco (pianoforte) saranno protagonisti di una serata tutta spagnola con un programma variegato che affianca alcune canciones a pagine tratte dal grande repertorio della zarzuela, l’opera "nazionale" spagnola nata nella Madrid del Secolo d’Oro (11 luglio). Un itinerario originale sarà quello del Morgen Piano Trio, giovanissima formazione, che prende le mosse dai Ricercari di Giorgio Federico Ghedini, autore oggi poco eseguito, ma finissimo protagonista del Novecento musicale italiano, per approdare a Schumann (18 luglio). "A cinquant’anni dalla morte – sottolinea Della Chiara - MUN propone un concerto ‘militante’, ricordando Salvador Allende e tutti i martiri della resistenza cilena, con un capolavoro della letteratura pianistica a loro dedicato: le trentasei Variazioni su ’El puebo unido jamás será vencido’. L’opera monumentale, composta da Frederic Rzewski nel 1975 è affidata al pianista pesarese Andrea Rebaudengo, da tempo punto di riferimento per l’esecuzione della musica del secolo scorso" (25 luglio). MUN si conclude al Parco Miralfiore, con l’Orchestra UniMc diretta da Matteo Torresetti ed Eugenio Della Chiara in veste di solista. Una serata dedicata alla Spagna. Dopo la Sonatina di Moreno Torroba scritta per chitarra nel 1924 e rielaborata circa 30 anni dopo per chitarra e orchestra, in concerto si chiude con le "Doce danzas españolas" di Enrique Granados (2 agosto). Biglietti da 8 a 10 euro in prevendita al Teatro Sperimentale e biglietterie rete AMATvivaticket; nei luoghi dei concerti un’ora prima dell’inizio previsto alle 21.15.

Maria Rita Tonti