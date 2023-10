Muoiono a distanza di 20 giorni, avevano festeggiato 75 anni di nozze

Pesaro, 19 ottobre 2023 – Insieme nella vita, insieme anche nella morte. Non ce l’ha fatta Iside Tommassoli. Aveva perso il marito Ettore Giagnolini il giorno dopo avere festeggiato con lui 75 anni di matrimonio, il 27 settembre scorso.

Ha resistito una ventina di giorni senza di lui. E’ morta in casa lunedì scorso, 16 ottobre. "Aveva deciso di raggiungere suo marito in cielo, dopo una vita insieme", dice la figlia Sabrina in lacrime.

Iside aveva 97 anni e mezzo ed era casalinga, Ettore uno in più ed aveva fatto l’autotrasportatore. Si erano conosciuti da ragazzi, fidanzati all’età di 23 anni e dopo appena due anni si erano sposati. Proprio in occasione della ricorrenza per i 75 anni di matrimonio, Iside aveva ricordato la loro storia: "Ci conoscevamo da ragazzi, andavamo alla messa insieme e nel 1948 ci siamo sposati nella chiesina di Santa Veneranda con don Luigi. Di quel giorno del matrimonio mi ricordo l’orario, le nove del mattino. Abbiamo fatto due pranzi, uno a casa mia e uno a casa di mio marito, per i parenti di entrambi. E’ stato un matrimonio molto bello – aveva raccontato Iside un mese fa – eravamo in sessanta a mangiare, eravamo contadini e allora non c’era abbondanza ma per il matrimonio abbiamo cucinato in casa con quello che c’era".

Insieme per tre quarti di secolo, una vita passata fianco a fianco, fino a quando uno dei due, Ettore, improvvisamente, ha ceduto. In famiglia, lo scorso settembre, avevano appena fatto in tempo a festeggiare la ricorrenza, quando papà Ettore si è spento tra l’affetto di tutti.

"Non doveva accadere una cosa così", aveva commentato Iside. Un legame fortissimo, intenso, un tutt’uno che non poteva dividersi. Così la moglie di Ettore nel giro di pochi giorni ha iniziato ad avere problemi di salute: "E’ stato tutto improvviso, è come se la mamma non avesse accettato la morte del babbo per quanto erano uniti, si è come lasciata andare. Siamo increduli, i nostri genitori fino a un mese fa stavano bene, ora non ci sono più, lasciano un vuoto terribile in chi li ha conosciuti, erano due persone speciali", dice la figlia Sabrina. Un dolore grande, dietro al quale c’è però una scia di luce lunga 75 anni e forse di più, per chi è credente: "Sono stati un grande esempio per noi – spiega Sabrina – non potevano stare l’uno senza l’altra. Io li immagino ora mano nella mano in cielo, così come camminavano tenendosi per mano durante le loro passeggiate al mare".

Iside ed Ettore lasciano le figlie Sabrina, che viveva con loro, e Sandra, il cognato Roberto, nipoti e pronipoti.

Il funerale si tiene oggi alle 15,30 nella chiesa di Villa San Martino. Riposeranno insieme nel cimitero di Villa Fastiggi, nella stessa tomba, uniti anche lì.

d.e.