Muore a 26 anni, voleva fare il medico

Si è spento martedì mattina all’età di 26 anni il fanese Alberto Cirioni, vinto da un male incurabile che ha provato a combattere fino all’ultimo. Studente di medicina, aveva scoperto la malattia un anno fa. Timido e riservato, serio e scrupoloso. Così lo descrivono gli insegnanti del liceo scientifico Torelli (dove si era diplomato nel 2016) e l’ex preside Giombi, che si stringono tutti alla famiglia.

Dopo il liceo, tanti lo avevano perso di vista. Un’intera città però oggi lo piange, sia per la giovane età sia per le circostanze. Ma anche perché nonostante lui non amasse mettersi in mostra, tanti lo conoscevano anche indirettamente, essendo il figlio di due medici noti: la mamma è la dottoressa Maria Paola Gervasi, medico di medicina generale a Fano con ambulatorio in pieno centro storico e il papà è Oscar Cirioni, specialista in malattie infettive degli Ospedali riuniti di Ancona. E poi ci sono il fratello e la sorella, che a loro volta di amici ne hanno tantissimi, amici che in questi difficili mesi hanno portato con loro il peso di questo dolore e la speranza di un miracolo che però non c’è stato.

"Praticamente l’ho visto crescere - racconta con la voce strozzata la professoressa Marta Orazi, insegnante di italiano e latino del Torelli, che ha perso il marito con lo stesso identico male - perché sono stata sua insegnante per tutti i cinque anni di liceo. Alberto era un ragazzo molto buono, schivo e timido, ma studioso, sempre attento ed educato. Si vedeva proprio che era un ragazzo bravo. Quella però era tutta una classe così. Infatti le due gite più belle di tutta la mia carriera l’ho fatte con loro. Ricordo perfettamente che anche in quelle occasioni era stato tranquillo e gentile e mi aveva raccontato che sognava di ripercorrere le orme dei genitori".

Come poi effettivamente ha tentato di fare, iscrivendosi come loro alla facoltà di Medicina. Ma il destino ha scritto per lui un altro finale. I funerali si svolgeranno questa mattina alle 9.30 nella parrocchia della Gran Madre di Dio, con partenza dalla camera mortuaria. Poi sarà sepolto al cimitero centrale.

Tiziana Petrelli