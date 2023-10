Muore carbonizzato mentre brucia sterpaglie

Muore carbonizzato mentre sta bruciando le potature nel suo campo. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in via Le Grotte, nel comune di Mondolfo. La vittima si chiamava Sandrino Spaghetti, di 73 anni, pensionato, del posto. Ancora da accertare come sia potuto accadere. La scoperta del corpo carbonizzato è stata fatta dai vigili del fuoco di Fano i quali erano stati chiamati per un incendio di sterpaglie di modeste dimensioni. All’arrivo, dopo aver azionato gli idranti, e spento le fiamme, i vigili del fuoco hanno trovato in pochi attimi il corpo senza vita del pensionato. Sul posto i carabinieri chiamati dai pompieri per accertare le cause. Non è escluso che il 73enne possa aver avuto un malore, magari per le esalazioni dovute alla combustione, ed esser svenuto vicino al falò fino al punto di venire aggredito dalle fiamme senza avere la possibilità di riprendersi o ripararsi.

Una tesi che sembra essere la più probabile visto che l’uomo avrebbe avuto la possibilità di stare tranquillamente lontano dalle fiamme che aveva appiccato per bruciare le potature.

I carabinieri hanno informato la procura e fatto appurare dal medico legale il decesso che, stando ai primi rilievi, dovrebbe risalire ad almeno un’ora prima del ritrovamento. Nessuno a quanto pare si era accorto della tragedia in corso. Qualcuno aveva visto la colonna di fumo provenire dal campo ma evidentemente questo non aveva destato meraviglia perché poteva essere ricorrente. Poi è partita finalmente la chiamata di un passante intorno alle 18.30 ai vigili del fuoco per quell’incendio con la scoperta del corpo carbonizzato di Sandrino Spaghetti.