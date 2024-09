Muore giovane sposa di 28 anni, era affetta da fibrosi cistica. Il post: “Vi amo, tornerò da voi”

Pesaro, 30 settembre 2024 – Joanna Rossi non ce l’ha fatta. Aveva 28 anni ed era la figlia di Claudia Zeppa, moglie del dirigente della squadra di calcio del Ca’ Gallo Mirko Lucarini. Il 7 gennaio di quest’anno aveva coronato la propria storia d’amore sposando il suo Micheal ma il sogno di una vita insieme si è spezzato ancor prima di poter festeggiare il primo anniversario. La ragazza, residente a Montecalvo in Foglia, era malata di fi b rosi cistica dalla nascita ma ha lottato fino all’ultimo con un incredibile amore per la vita e per la propria famiglia.

Ieri la partita di calcio tra Vadese e Ca’ Gallo, del campionato di seconda categoria, girone A, che si sarebbe dovuta disputare a Sant’Angelo in Vado, non c’è stata. Poche ore prima del fischio d’inizio, alle 5,40, la ragazza è mancata all’ospedale di Urbino dove era ricoverata. E quindi in segno di lutto le due squadre non sono scese in campo. Il funerale della giovane si svolgerà domani al cimitero di Ca’ Gallo e, sempre domani, ci sarà una giornata di lutto cittadino. “C’è un motivo se accade tutto questo? – scriveva a novembre dell’anno scorso la giovane sul proprio profilo facebook – Probabilmente no, non lo so ma è successo e non si torna indietro. Ho paura, ho una grandissima paura che questo schifo mi porti via tutto, che porti via me da questa vita meravigliosa, fatta di persone grandi, di amore, di verità. Lotterò perché la paura muove e la voglia di esserci ancora e ancora lo fa maggiormente. Vi amo e tornerò da voi”.