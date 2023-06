Muore il giorno in cui compie 102 anni

Per una di quelle incredibili coincidenze, che solo il destino è capace di ‘scrivere’, se n’è andata nel giorno del suo compleanno, il 102°, Rina Marcantognini: la ‘nonnina di Mondavio’, come in tanti la chiamavano, visto che era la signora più longeva del paese e di tutto il Comune. Rina si è spenta in casa propria, nel suo letto, all’alba di lunedì, passando senza accorgersene e senza soffrire dal sonno alla morte. Forse l’ultimo ‘regalo’ di compleanno, direttamente dal Cielo, per una donna benvoluta da tutti e che per tutti aveva un sorriso e una parola buona, alla quale ieri pomeriggio la comunità di Mondavio ha tributato l’estremo, commosso, saluto nella chiesa dei Santi Pietro e Paterniano. E a nome della comunità, un messaggio di cordoglio è arrivato anche dal sindaco Mirco Zenobi: "Nonna Rina è stata un grande esempio di amore verso la vita e la sua famiglia. Terremo nel cuore il suo ricordo".

Originaria di San Lorenzo in Campo, ma trasferitasi nel paese celebre per la rinascimentale Rocca Roveresca nel 1942, anno in cui convolò a nozze con Nazzareno Talè, da allora ha sempre vissuto a Mondavio. Dove si è presa cura della famiglia, crescendo i suoi tre figli, Ornella, Giovanni e Lucio, spendendosi anche nei lavori di campagna, com’era prassi per tantissime donne della sua generazione. In tempo di guerra gli passarono in casa anche i soldati tedeschi. In questi ultimi anni, accudita dal figlio Giovanni e dalla nuora Maria, è stata sempre un punto di riferimento per i tre figli, i suoi 5 nipoti e per i 7 pronipoti, legati alla ‘nonnina di Mondavio’ da un affetto speciale.

Sandro Franceschetti