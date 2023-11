Muore in ospedale a 71 anni e dona reni, fegato e cornee

I reni, il fegato e le cornee di una fanese, continueranno a vivere in altre persone. E’ l’ultimo grande dono fatto dai familiari di una 71enne deceduta giovedì nella Rianimazione del Santa Croce. Grazie a questa volontà, dopo le procedure di accertamento, è stata avviata l’attività di prelievo degli organi che si è svolta nella nottata per concludersi ieri mattina nel blocco operatorio del presidio di Fano dell’Azienda sanitaria Pesaro e Urbino dove era pronta un’equipe di professionisti interamente dedicata.

"Un riconoscimento particolare per l’estrema sensibilità e generosità dimostrata in un momento così doloroso dai familiari della signora deceduta – commentano i medici coinvolti nelle procedure di accertamento di morte cerebrale - e l’impegno di tutti i professionisti della salute, hanno reso possibile, ancora una volta, riaccendere la speranza per altre vite". E in una nota della direzione sanitaria si ricorda che "le donazioni di organi sono un indice di qualità delle strutture sanitarie e i risultati ottenuti ne qualificano l’attività. Tutto questo è il frutto di un’organizzazione specifica, del lavoro dei Coordinatori Locali, delle Direzioni Mediche di Presidio e di tutti i professionisti che – conclude la nota – a vario titolo contribuiscono alle operazioni di donazione".