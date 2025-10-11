Muore in moto a 40 anni sulla strada panoramica: schianto contro un’auto

Pesaro, 11 ottobre 2025 – Un’altra vita spezzata sull’Apecchiese in un terribile incidente stradale. Un motociclista di 40 anni, originario della provincia di Arezzo, è morto oggi in tarda mattinata in un violento incidente avvenuto lungo la strada statale 257, nel territorio del Comune di Piobbico, in provincia di Pesaro Urbino.

Lo scontro, frontale, è avvenuto al chilometro 33,350 e ha coinvolto una moto e un’auto. L’impatto è stato devastante. Per il centauro, nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’eliambulanza partita da Ancona, ma l’équipe medica dell’elisoccorso non ha potuto far altro che constatare il decesso. Troppo gravi le ferite riportate nell’urto.

La strada è stata immediatamente chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso. I carabinieri hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze, mentre la polizia locale ha gestito la viabilità e messo in sicurezza l’area. L’Anas ha disposto la rimozione dei mezzi e il ripristino del manto stradale.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Il tratto di Apecchiese in cui si è consumata la tragedia è noto per i suoi tornanti panoramici che attirano motociclisti da tutta Italia. Ma proprio la sua bellezza si accompagna a un alto livello di rischio, soprattutto nei fine settimana.

La comunità di Piobbico si è stretta attorno alla famiglia dell’uomo, raggiunta nel pomeriggio dalla notizia.