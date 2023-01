Muore nella notte in casa I vicini danno l’allarme

Si chiamava Annalies Puschman, per tutti Denise, 80 anni, origine austriaca, ma residente da anni a Pesaro. L’hanno trovata morta ieri mattina intorno a mezzogiorno nel bagno della sua casa, in via Rossi al civico 130. A dare l’allarme sono stati i vicini che non l’avevano vista come sempre uscire per andare a fare la spesa. Qualcuno ha suonato il citofono ma senza avere risposte. Altri hanno provato a chiamarla al telefono ma anche in questo caso senza avere risposte. Così sono stati allertati il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

All’arrivo dei pompieri, è stato necessario passare per una finestra visto che la porta era chiusa in modo da poter entrare in casa. Una volta all’interno, è stato scoperto il corpo senza vita della donna, riversa nel bagno. Il medico del 118 ha potuto solo constatarne il decesso che risaliva ad almeno cinque o sei ore prima. Nessuno dei vicini dice di aver sentito un tonfo o delle richieste di aiuto durante la mattina provenire dall’appartamento della donna. Probabilmente è stata colpita da un malore fulminante. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti i carabinieri i quali hanno escluso responsabilità di terzi.

’Denise’ era conosciuta nel quartiere dove si muoveva da sola per gli acquisti giornalieri sapendo di poter contare su una rete di amicizie consolidate nel tempo. La sua morte ha profondamente colpito quanti la conoscevano avendone apprezzato la gentilezza dei modi e il suo esser discreta nei confronti di tutti.