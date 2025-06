“Muoviamoci Insieme“ per curare il fisico

Un’estate in movimento, ma dolce. Partirà martedì il programma “Muoviamoci Insieme“, destinato a coloro che vorranno fare movimento fisico in compagnia e gratis. Due giorni alla settimana, al mattino e alla sera, godendo di temperature accettabili, l’appuntamento sarò al parco della Fortezza. L’idea nasce dalla collaborazione tra Comune e Sport e Salute. "C’è un proficuo rapporto tra noi e Sport e Salute – spiega l’assessore Gianfranco Fedrigucci –, l’ente del Ministero dell’Economia che finanzia attività sportive non agonistiche. Il progetto riguarda tutte le fasce d’età e abbiamo scelto come location la fortezza per la bellissima vista. Non è la stessa cosa fare una sessione di risveglio muscolare in una stanza di una palestra o sul prato davanti ai torricini". Tutte le attività saranno libere e gratia e basterà presentarsi sul posto al momento, senza necessità di iscrizioni ma solamente firmando un modulo in loco.

Responsabile dell’attività sarà Anna Clementi, urbinate, dottoressa in scienze motorie: "Svolgeremo ogni martedì e giovedì fino a fine agosto due sessioni di esercizi, ognuna di due turni: al mattino dalle 8 alle 9 e dalle 9 alle 10 faremo ginnastica dolce, dedicata soprattutto dai 50 anni in su, con mobilità articolare, esercizi di rinforzo e accenni di yoga, che serve a sentirsi più rilassati durante il giorno. Al pomeriggio, dalle 18,30 alle 19,30 e dalle 19,30 alle 20,30, faremo pilates, con esercizi di vari livelli adatti a tutti, anche per chi già lo pratica: isometrie, ripetizioni di alcuni esercizi, tutti senza pesi né attrezzi. Basterà presentarsi con tappetino, vestiti comodi, borraccia e cappellino. Speriamo che nei tre mesi ci sarà continuità ma si può venire anche una sola volta o quando si vuole". Aggiunge Roberta Baudà, di Sport e Salute Marche: "Urbino ha creduto in questo progetto per la funzione aggregativa dello sport, che aiuta anche il benessere mentale. Lo sport è un diritto che dev’essere garantito a tutti". Soddisfazione anche dal sindaco Maurizio Gambini: "Sono felice che cominci questa iniziativa, una novità per tante città e ancora più per Urbino. Vogliamo che Urbino sia sempre più un baluardo del vivere bene e sano: stiamo puntando molto sul benessere, nonché sui parchi e sul cibo".

Per info: 327 1763555.Giovanni Volponi