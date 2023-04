Mura di Colbordolo Indagini col georadar in vista dei lavori

Sono iniziati i lavori di carotaggio e di georadar necessari alle indagini archeologiche in vista della ristrutturazione e del consolidamento delle mura castellane di Colbordolo. I lavori riguardano il completamento del rifacimento delle mura che circondano l’antico borgo storico e sono finanziati con i fondi di rigenerazione urbana per un importo di 900.000 euro che permetterà di ultimare l’intera cinta muraria del Castello. "Dopo la metanizzazione, la depurazione e le nuove asfaltature che hanno interessato il paese di Colbordolo, Monte di Colbordolo e Montefabbri per una spesa di oltre 2.000.000 di euro – puntualizza il sindaco Palmiro Ucchielli – questo ulteriore ingente investimento consentirà di completare la sistemazione del restauro conservativo di tutta la cerchia muraria riportandola così all’antico splendore. Come Amministrazione cerchiamo di essere sempre particolarmente attenti nella ricerca di nuove risorse per mantenere e conservare in ottimo stato tutti i nostri bellissimi borghi valorizzandoli così ulteriormente anche ai fini di una promozione turistica in quanto rappresentano per il nostro Comune una grande fonte di ricchezza e un’importante patrimonio storico e culturale".

l. d.