Muraglia, altro cemento: il comitato attacca

Si è tornato a parlare del progetto di edificazione delle due torri a Muraglia, ma anche di altri progetti urbanistici che oltre al nuovo ospedale potrebbero prevedere costruzioni ugualmente impattanti, nella nuova assemblea dei cittadini che si è riunita martedì sera al circolo "La Gaida". A dirlo è il comitato Muraglia Affoga-No Torri: "L’assemblea è stata anche più numerosa della precedente – spiega il portavoce Tommaso Olmeda -. Abbiamo di nuovo espresso la forte preoccupazione per ciò che diventerebbe il quartiere, umiliato e stravolto dalla cementificazione e dal traffico nuovamente insostenibile (dopo che per oltre 20 anni ha atteso la bretella esterna, ancora in fase di completamento). All’assemblea – aggiunge – hanno partecipato, a titolo personale (e non in rappresentanza all’organizzazione a cui appartengono), anche neoconsiglieri di circoscrizione, un rappresentante del Muraglia Calcio e professionisti esperti in materia di edilizia. Proprio questi ultimi hanno dato un importante contributo parlando dei progetti che avranno un enorme impatto nella vita dei cittadini pesaresi, in particolare dei quartieri Muraglia, Loreto, Montegranaro. Si tratta di progetti urbanistici relativi al nuovo ospedale e altri lotti edificabili dove sono previste costruzioni altamente impattanti". In particolare, "si è parlato del lotto edificabile situato fra via Barsanti e via Lombroso – dice Olmeda – con un potenziale edificativo simile alle due torri (per le quali si parla di quasi 80 appartamenti), ma anche un altro lotto situato ai piedi del Ledimar, all’inizio di strada dei Colli. Lotti che ricadono in zone a rischio idrogeologico, un rischio che è stato valutato oltre 20 anni fa e che quindi, alla luce dei sempre più frequenti gravi eventi atmosferici, è con ogni probabilità sottostimato".

Intanto il Comitato ha provveduto anche alla nomina del direttivo e "si è deciso inoltre di vagliare la possibilità di entrare nella Consulta Comunale della Sostenibilità, in un’ottica di collaborazione nei confronti degli altri partecipanti ai tavoli della Consulta stessa. Abbiamo fissato anche la data della prossima assemblea che si svolgerà mercoledì 11 dicembre, alle ore 21:30, a "La Gaida". Durante la serata si parlerà, fra le altre cose, di smaltimento dell’amianto, problema che affligge da decenni sia il quartiere di Muraglia che di Loreto, con la presenza di due siti mai bonificati e che potrebbero rappresentare un enorme rischio per la salute di tutti. Sarà presente anche Elisabetta Sacchi, Presidente della sezione locale dell’Ona (Osservatorio nazionale amianto)".

Alice Muri