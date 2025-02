Muraglia, che colpo. San Costanzo battuto

MERCATELLESE

1

PANTANO

2

MERCATELLESE: Rossi, Sansuini (20’ st Palazzi), Gregori Si., Contucci, Rocco ( 5’ st Buruiana), Bricca, Cerpolini, Ndoj R.(10’ st Ciaffoni M.), Corsini (35’ st Rasponi), Matteucci, Bruscia. All. Bruscia

PANTANO: Di Tomaso, Berti, Costantini, Bolzonetti, Boccioletti, Attorresi, Montagna, Giovanelli (25’ st Giacomucci), Valentini (31’ st Vagnini), Pagnini, Procaccini. All. Renzi

Arbitro: Possidente di Ancona

Reti: 45’ pr Procaccini, 30’ st Buruiana, 39’ st Pagnini

Pantano corsaro contro una combattiva Mercatellese che fa la sua onesta gara. Primo tempo equilibrato, Mercatellese vicina al vantaggio al 30’ quando Cantucci scarica un forte tiro, con palla ribattuta dalla traversa. Vantaggio ospite arriva al 45’ con un colpo di testa di Procaccini. Nella ripresa locali più determinati, subito alla ricerca del pari con ficcanti azioni offensive. Forcing locale a tutto campo, al 30’ in occasione di un angolo la Mercatellese trova il giusto pari, con un colpo di testa del subentrato Buruiana. Ma, poi, su un ribaltamento di fronte i rivieraschi usufruiscono di un calcio di punizione, lo batte Vagnini, il suo tiro oltrepassa una barriera che si apre, palla smorzata da un difensore che rotola in rete per l’1-2 ospite.