Muraglia, il grazie per l’amianto: "Ma ora liberateci dalle due torri"

Dopo dieci anni finalmente Muraglia è libera dall’amianto, in seguito ai lavori di smaltimento effettuati sulla copertura dell’ex fabbrica Carloni. Ora l’amministrazione comunale ripensi alla destinazione d’uso di quell’area (dove è previsto un progetto di edificazione di due torri da 12 piani, con 80 appartamenti, ndr.) in un’ottica di sicurezza rispetto al rischio idrogeologico e destinandola quindi ad area verde.

Così il comitato "Muraglia Affoga – No Torri", esultando per la fine dei lavori di smaltimento dell’amianto dall’ex fabbrica Carloni, terminati il 28 marzo, torna a ribadire il proprio no al progetto delle due torri. "La primavera a Muraglia è iniziata con una settimana di ritardo, dopo un inverno lungo dieci anni – dice il comitato -. Finalmente è stato rimosso l’amianto e siamo liberi da questo pericolo, segnando un importante passo verso un futuro più sicuro e sano per la nostra comunità. Per prima cosa ringraziamo Elisabetta Sacchi dell’Ona (Osservatorio Nazionale Amianto) di Pesaro, il cui impegno e dedizione sono stati determinanti in questo processo. Ringraziamo anche Polizia Municipale e all’Azienda Sanitaria, che hanno vigilato affinché i lavori venissero svolti con la massima attenzione e sicurezza e l’amministrazione comunale, nonché tutte quelle forze politiche ed associazioni che in questi anni si sono impegnate per il raggiungimento di questo risultato. Non possiamo dimenticare il coraggio e la pazienza dei cittadini".

"Oggi – aggiunge il comitato - Muraglia è libera dall’amianto situato a fianco delle case e del campo da calcio, e questa è la prova che la sinergia fra attori differenti con la finalità del bene comune porta a grandi risultati".

Il comitato ritiene quindi che ora "l’amministrazione comunale possa ripensare alla destinazione d’uso dell’area: oltre ad evitare l’illogica costruzione di nuove case in un’area a massimo rischio esondazione, si creerebbe così una cassa di espansione che darebbe sicurezza al quartiere in caso di eventi atmosferici estremi. La piantumazione di nuovi alberi inoltre andrebbe a compensare gli abbattimenti delle piante previsti per far spazio al nuovo ospedale. Infine – concludono - l’area potrebbe essere potenzialmente utilizzata come campo da allenamento della società calcistica di Muraglia e al contempo verrebbe tutelato anche l’acquedotto romano".

Alice Muri