Muraglia, interviene il consiglio di quartiere "Noi non coinvolti"

Il consiglio del quartiere 7 (Muraglia) ha appreso con stupore la notizia dell’installazione di un’antenna provvisoria tra via Forlanini e via Beccaria. A tambur battente, con una votazione a maggioranza, interviene con una nota in merito: "È infatti necessario precisare che il nostro organo di rappresentanza non ha avuto alcuna comunicazione preventiva per esprimere il proprio parere come è avvenuto ad esempio per la richiesta su viale Kennedy. In quella occasione il consiglio all’unanimità aveva espresso parere negativo e non può che esprimere la stessa posizione anche su questa installazione per le medesime motivazioni. Il Quartiere 7 ritiene che le installazioni delle antenne debbano essere lontane dalle scuole e il più distanziate possibili dalle abitazioni".