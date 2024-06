Muraglia, la battaglia all’amianto. Ex mobilificio: finalmente i lavori

Dopo anni di battaglie da parte dei cittadini del quartiere Muraglia, ieri mattina ha preso il via l’intervento di bonifica dell’amianto dal tetto degli stabilimenti dell’ex mobilificio di via Compagni. Ad annunciarlo è stato il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Andrea Biancani: "Le scorse settimane insieme ai candidati del territorio e i rappresentanti del Quartiere – dice – avevamo fatto un sopralluogo incontrando la proprietà, che si era impegnata quanto prima ad iniziare i lavori di bonifica. Si tratta di uno stabile che si trova molto vicino al campo da calcio di Muraglia ed è tanto tempo che i residenti e le famiglie chiedono di avviare la bonifica della copertura di eternit. Si tratta di un’area che alla fine sarà demolita completamente perché lì sono previste civili abitazioni. Il Comune gli aveva già intimato al proprietario di fare i lavori di bonifica – aggiunge – ed ora finalmente sono iniziati i lavori. Mi sembra una buona notizia, sia per i cittadini del quartiere che per le famiglie che portano i ragazzi a giocare nell’impianto sportivo che si trova proprio accanto".

A ricostruire tutta la vicenda è Elisabetta Sacchi, presidente della sezione pesarese dell’Ona, l’Osservatorio nazionale amianto: "A novembre 2020 – spiega Sacchi – dopo le rimostranze dei cittadini del quartiere, avevamo inviato al Comune e al Sisp una segnalazione sullo stato di conservazione di quel manufatto. Avevamo scoperto che già nel 2014 l’Asur aveva riscontrato problematiche sulla copertura del capannone e aveva richiesta la bonifica entro il 2015. Cosa che invece non è avvenuta".

Anche il Comune di Pesaro aveva emesso un’ordinanza affinché il proprietario avviasse l’intervento di bonifica, ma anche in quel caso non si era provveduto. "Così nel 2021 abbiamo presentato un esposto in Procura – aggiunge la presidente dell’Ona – e si è aperto un processo che è terminato a dicembre 2023. Dopo tanti anni di battaglie siamo molto contenti che i lavori siano iniziati, anche se per la mia esperienza personale, fino a quando non vedo finiti tutti i lavori non esulterò. Siamo in attesa di capire se l’intervento di bonifica riguarderà solo la copertura del capannone sul lato del campo da calcio o anche su quella parte che affaccia sul centro abitato. In ogni caso – conclude – speriamo sia un intervento complessivo e che sia il primo di una lunga serie anche in altre parti della città. Vorrei ringraziare tutti i cittadini di Muraglia che si sono adoperati per far mettere in sicurezza il sito. Quando ci si mobilita insieme, i risultati, anche piccoli, si vedono".

Alice Muri