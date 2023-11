Muraglia: lavori e disagi. Chiude un tratto di via Pertini. E poi di nuovo strada Carloni

Andiamo al sodo: dalla sera di venerdì 24 novembre alla mattina di martedì 19 dicembre ci sarà la chiusura di un tratto di via Sandro Pertini angolo con strada Pantano Castagni e precisamente saranno interdetti solo i 200 metri di imbocco alla prima rotatoria dell’Interquartieri. Il provvedimento, di cui diremo nel dettaglio, non sarà l’unico. Passata l’Epifania, infatti, ad essere chiusa al traffico, per una cinquantina di giorni, sarà strada Arnaldo Carloni. "Un’altra volta?", dirà il lettore che vive o lavora a Muraglia. Sì. Ma prima di evocare disagi per i pendolari e di temere, legittimamente, negli orari di punta, di passare del tempo incolonnati su via Trometta o lungo via Fratti o di procedere a passo d’uomo perfino sulla Flaminia è necessario sapere che, rispetto al passato, subentreranno o sono già subentrate delle migliorie tali che potrebbero anche scongiurare il caos. Tipo?

Abbiamo chiesto a chi dall’inizio ha seguito i lavori che doteranno Muraglia, a marzo dell’anno prossimo, di una circonvallazione nuova e per certi versi, in termini di traffico urbano, rivoluzionaria. Infatti, entrambi i provvedimenti sono legati al cantiere di Società Autostrade in quell’area. "Prima di tutto – osserva Massimiliano Amadori, capo di gabinetto del sindaco Ricci – vorrei dire ai cittadini che ci troviamo a percorrere l’ultimo miglio: a primavera del prossimo anno avremo una nuova arteria in grado di sgravare dal traffico pesante il quartiere di Muraglia. Finalmente un’opera attesa da tempo è prossima all’inaugurazione. Io e l’assessore Enzo Belloni capiamo perfettamente le preoccupazioni di chi vive e lavora in quell’area, ma si tratta veramente degli ultimi sacrifici per avere finalmente quella svolta chiesta per anni".

Con la chiusura per 25 giorni di uno dei braccetti della rotatoria di via Pertini-angolo strada Pantano dei Castagni, come verrà modificata la viabilità?

"Alla rotatoria – spiega Belloni – si potrà andare solo verso via lungo Genica, via Trometta, via Fratti. Per raggiungere, per esempio, i campi da tennis Baratoff potrebbe accedere da via Trometta in via Pantano, alla piccola rotatoria, cosiddetta di Calcinari. E’ un giro più lungo, ma la ragione per cui serve questo provvedimento è molto valida".

Quale è la ragione?

"Il braccetto di via Pertini verrà chiuso per meno di un mese per permettere a Società autostrade di realizzare, proprio in quel punto uno svincolo di accesso alla nuova strada di collegamento con l’inizio di strada Carloni e completare la nuova strada. Sarà questa bretella il primo pezzo di Circonvallazione ad essere inaugurata". I tecnici di Società autostrade contano di inaugurare la bretellina per il 20 dicembre, quando la strada sarà aperta al traffico. Il fatto che si potrà contare su questo sbocco, nuovo di pacca, fa ben sperare Amadori e Belloni riguardo agli effetti che la chiusura di strada Carloni, dopo il 6 gennaio 2024, per quasi due mesi, avrà sul traffico.

Perché?

"E’ chiaro: la nuova bretella – osserva Amadori – sarà percorribile e quindi dall’Interquartieri ci si potrà immettere su via Pantano e quindi ricollegarsi con via Trometta, via Fratti...Ricordo che ogni disagio sarà limitato nel tempo. Del resto se non chiudessimo strada Carloni non basterebbero 50 giorni a finire lavori, ultimi, ma molto complessi in quell’area: devono finire la rotatoria degli orti; c’è da togliere un pezzo del vecchio acquedotto; c’è da fare la pista ciclabile; ci sono le lavorazioni vicino alle querce...". Insomma, l’invito è a non guardare il dito, ma di volgere lo sguardo alla luna, stringendo i denti.

Solidea Vitali Rosati