Muraglia, nuovo ospedale. Affidata la progettazione: "Entro l’anno il cantiere"

di Benedetta Iacomucci

Passi avanti, e irreversibili, per il nuovo ospedale. E’ stata affidata ad un raggruppamento di professionisti la gara da 18 milioni di euro per la progettazione di fattibilità tecnico-economica del nuovo ospedale di Muraglia. Ad aggiudicarsi la gara sono stati Sd Partners, Politecna Europa, Studio Paci Beta (Pesaro), Architetto Piscitelli associati (Ancona), Adarte, Agro Service, presentando un’offerta con un ribasso del 35,88% sull’importo a base di gara. "Abbiamo rispettato la tempistica che ci imponeva di completare la fase di nostra competenza entro il termine di settembre 2024. Una promessa mantenuta che spazza via mesi di inutili polemiche sulle tempistiche". E a proposito di tempistiche, l’assessore regionale all’Edilizia sanitaria sgombera il campo dall’accusa di annunci ad orologeria, ovvero in vista del voto: "Abbiamo ricevuto ieri l’ok dell’Anac – precisa –, l’autorità a cui ci eravamo rivolti, pur non essendo obbligati a farlo, affinché il percorso fosse chiaro e trasparente. Un atto dovuto, dato che parliamo di un’opera importante, forse la più grande opera pubblica che si ricordi nel nostro territorio". Un’opera da oltre 200 milioni di euro di risorse pubbliche, "una struttura che la seconda città delle Marche e tutta la sanità regionale – pone ancora l’accento sui tempi, Baldelli – aspettavano dal 1969 e che il nuovo governo regionale ha ripreso in mano mantenendo la promessa di avviare la realizzazione nella prima legislatura di Francesco Acquaroli, in tre anni e mezzo".

Ora si procede: "Quello che ci spettava è stato portato a termine. Ora sarà compito dell’Ast 1 risolvere le interferenze con gli edifici sanitari e assistenziali che andranno ricollocati per consentire l’avvio del cantiere. Una volta liberata l’area si potrà procedere, già a ottobre o comunque entro l’anno, con le bonifiche, i rilievi, le demolizioni e le ricostruzioni. Tutte le fasi di cantiere che, salvo intralci di qualsiasi tipo come ad esempio ritrovamenti archeologici, dovrebbero portarci a completare l’opera in 5 anni. Una risposta concreta a chi negli ultimi decenni ha solo parlato". "Un’ottima notizia per la realizzazione del nuovo ospedale di Pesaro – ha commentato il presidente delle Marche Francesco Acquaroli –. Si è chiusa oggi l’aggiudicazione del progetto di fattibilità tecnico-economica al raggruppamento di imprese che ha vinto il bando, un appalto da 18 milioni di euro che porterà alla progettazione e alla gara per i lavori del nuovo presidio, atteso da decenni a Pesaro, la più grande opera pubblica che stiamo realizzando con oltre 200 milioni di euro. Lavoriamo, giorno dopo giorno, per dare le risposte che i cittadini meritano, e siamo soddisfatti di aver centrato uno dei nostri più grandi obiettivi, aver reso il processo per la realizzazione del nuovo ospedale di Pesaro irreversibile".

Alla gara hanno partecipato studi di livello internazionale, tra cui Mario Cucinella ed altri 11, compreso il vincitore. "Il fatto di aver attratto grandi nomi – rimarca Baldelli – è un’ulteriore riprova del buon lavoro fatto".