Murale nel sottopasso dell’ospedale per raccontare la nostra storia

Il sottopasso dell’ospedale si è rifatto il look e da qualche giorno ospita il primo dipinto murale di Urbino. L’onore di essere il primo a portare la street art nella culla del Rinascimento spetta all’artista italoargentino Pablo Compagnucci, in arte Pablopinxit. In Italia dal 1989, dopo gli studi in architettura e la passione per la pittura, da circa dieci anni fa anche pittura murale. Gli abbiamo chiesto come è giunto a Urbino e alcune curiosità sulla sua opera.

Come questo murale?

"Mi hanno contattato gli organizzatori del Meet Forum sul turismo sostenibile che si è tenuto la scorsa settimana. Ero già stato a Urbino, anche per i miei studi di architettura, amo molto sia il suo antico centro che le moderne strutture di De Carlo".

Qui c’è un equilibrio…

"Inizialmente avevo dei dubbi: fare un murale in un luogo “sacro“ come Urbino… Poi però ho visto alcuni posti fuori dal centro e il sottopasso mi è piaciuto. Ho capito che potevo migliorare un luogo di passaggio, tra l’altro vicino all’ospedale".

Che idee l’hanno ispirato?

"L’osservatore troverà nelle due pareti un percorso di “andata e ritorno“, legato appunto al turismo delle radici. Ci sono spunti autobiografici e riferimenti alla cultura marchigiana. Per idearlo, ho impiegato una decina di giorni, per realizzarlo sei".

Con che tecniche?

"Miste: per tracciare uso sia lo spolvero che gli stencil. Poi ho dipinto quasi tutto a pennello e ho usato la bomboletta solo per qualche motivo ripetuto. La palette di colori è vivace, e mi identifica".

Cosa ha raffigurato?

"Si parte da un bambino, idealmente mio nonno che emigrò da Cingoli da solo a 14 anni. C’è la nave con cui giunse in Argentina, le valigie, le lettere e il paesaggio, che è il ricordo che portò con sé. Dall’altra parte c’è un bambino di oggi, che torna e scopre le eccellenze e la cultura delle Marche: Leopardi, Rossini, Raffaello, Bramante; la prospettiva, la geometria e tutto ciò che ha fatto di Urbino il centro culturale dell’epoca, compresi il duca Federico e la moglie".

Cosa pensa della street art? "Cerco di farla con senso di responsabilità: quando un’opera è vista da tutti deve piacere un po’ a tutta la comunità. E allora essa riesce a prendersi certe zone dimenticate delle città e può dare loro un nuovo volto".

Giovanni Volponi