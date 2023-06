Murales di carta incendia la politica "Rimarrà a lungo in bella vista"

"Una “polemica sul nulla“? Mica tanto, visto che il “nulla“ è sotto gli occhi di tutti". Si potrebbe riassumere così la risposta di Progetto Comune sulla faccenda del “pre-murales“ alla curva di Wilson. Per "vedere l’effetto che fa", la giunta ha deciso di usare la parete laterale di un edificio comunale come tela per un grande omaggio al Giro, che come si ricorderà è passato in città lo scorso 13 maggio. Dato che non c’erano i tempi tecnici per un murale “vero“, definitivo, s’era deciso di farlo con la carta (salvo poi sostituirlo con un’opera permanente). Il problema è che la carta adesso sta venendo giù, causa sole e pioggia.

Scrive in proposito Progetto Comune: "La giunta Berloni sul pre-murales parla di polemica sul nulla, ma ce li hanno gli occhi? Secondo il vicesindaco Chiarabilli, Progetto Comune avrebbe fatto polemica sul nulla denunciando la tristissima situazione in cui versa oggi il “pre-murales“ installato per il Giro, che potremmo definire un non proprio incoraggiante benvenuto per i visitatori. Una domanda: chi pulisce? La risposta non è tardata, ma, ovviamente, ha avuto il solito prologo di poco simpatici epiteti nei nostri confronti. Lesa maestà? La cosa più incredibile è che nelle repliche viene ripetuto che il pre-murales essendo in carta si sarebbe deteriorato velocemente, ma allora perché non hanno pensato prima alla sua rimozione? Oggi viene specificato che sarà deliberata una variazione di bilancio per effettuare l’installazione artistica definitiva, ma perché allora questa manovra non è stata fatta in occasione del consiglio monotematico sul Giro fatto appena un mese prima del passaggio? Dalla stampa apprendiamo che il vicesindaco Chiarabilli indica il termine per la realizzazione della nuova opera a “luglio o agosto, massimo settembre“. Attendiamoci allora che per l’estate Fossombrone accolga con un enorme pre-murales sbrindellato i propri visitatori. La concezione del “nulla“ dell’amministrazione Berloni non coincide con la nostra".

a. b.