Murgia: "Pronta un’alternativa per il Totem"

"Alla fine di questa settimana diremo quale sarà la struttura ‘ponte’ che ospiterà i giovani ragazzi del Totem, il centro di aggregazione di Villa San Martino, venduto all’asta dal Comune di Pesaro il 24 gennaio scorso alla Scr immobiliare. Abbiamo tre ipotesi in ballo, ed è possibile che non diventino solo sedi provvisorie, ma che rientrino anche per il futuro nel quadro del lavoro delle politiche Giovanili in città". A dirlo, con l’intento di rassicurare un po’ gli animi delle famiglie sulla vicenda del centro di aggregazione del quartiere, frequentato da ragazzi di tutte l’età, è l’assessora Camilla Murgia che si sta occupando della questione. "Non si perderà nulla – aggiunge –. I due progetti per i ragazzi del quartiere – uno al centro L’asilo di via Leoncavallo e l’altro alla scuola Manzoni – proseguono, e in parallelo stiamo decidendo quale sarà la struttura che per i prossimi mesi, mentre si concluderanno i lavori all’asilo e alla scuola Manzoni, diventerà la nuova casa dei ragazzi che frequentavano fino ad oggi il Totem". Si dovrà aspettare, quindi, almeno la fine di questa settimana per sapere il nome della struttura nel quale si sposterà il centro di aggregazione che, però, non è l’unico ad essere attivo attualmente nel quartiere di Villa San Martino: "Ricordo alle famiglie che stiamo attivando ‘La casa del Miralfiore’, il centro di aggregazione dai 14 anni in su nella zona del Parco, e con il progetto ossigeno abbiamo dato ai giovani uno spazio, alla Serra degli agrumi all’interno del Parco Miralfiore, utile a momenti ricreativi e di studio".

g.m.