Muro fronte-mare, ira degli albergatori E il consigliere Pedini fa mea culpa

"Non si possono fare paragoni con Pesaro dove ai cantieri navali hanno fatto un’opera iconica e non c’è dietro la città. Qui con il cantiere della Wider al porto siamo di fronte a un cubo. Ed anche se le pareti saranno dipinte e disegnate e ci saranno le vetrate, sempre un cubo resta. E’ come mettere il rossetto a una donna di 90 anni: non diventerà mai una bella ragazza", dice Luciano Cecchini degli Alberghi consorziati. Uno dei tanti che non sta facendo salti di gioia per la struttura che sta nascendo al porto. "E per fortuna non sarà di 24 metri come all’inizio, ma alta solo 14. Eppure, alle obiezioni che abbiamo sollevato, ci siamo trovati tutte le associazioni contro. Chi? Lasciamo perdere perché tutti parlavano di nuovi posti di lavoro. In realtà un’ operazione di quel genere, che oscura anche la passeggiata del Lisippo, doveva essere fatta nella zona dei gokart, in un’area abbandonata e depressa, dove bastava fare un altro molo per il varo delle barche senza andare a coinvolgere tutto viale Adriatico dove ci sono 6 alberghi, dove le macchine dovranno essere spostate per il passaggio delle barche e dove non si sono trovate nemmeno aree alternative per la sosta delle macchine dei turisti. E con noi c’era anche la Confcommercio. Non so cosa dicono gli esercenti adesso che si ritrovano di fronte questo cantiere che si sta alzando come un muro fronte mare, ma gli albergatori non sono sicuramente felici".

Squilli di rivolta perché le proteste poi crescono con l’avanzare verso l’alto del grande capannone: l’impatto è reale e tangibile. Dice il consigliere comunale Giampiero Pedini : "Io quella volta, quando è stata approvata la delibera, ho votato a favore perché ero in maggioranza. Per cui hai delle indicazioni che rispetti e per principio non sono contro le cose nuove, ma l’importante è che quelle che si vanno a realizzare non siano sbagliate. Sono poi andato a vedere quello che hanno fatto al porto di Pesaro, ma lì la situazione è completamente diversa perché non scherma la città e nemmeno il mare. Se mi sono pentito di avere dato voto favorevole? Direi di sì ma non solo per quello, ma per tante altre cose che ho votato senza aver potuto studiare gli argomenti e gli atti. E’ per questa ragione che sono uscito dalla maggioranza (eletto in appoggio al sindaco Massimo Seri, ndr) e sono confluito nel gruppo misto. Ora sto pensando ad una lista civica in appoggio al centrodestra, perché questa città è ferma".

Pedini racconta di come l’abbiano convinto a votare sì al progetto Wider: "Si parlava di barche per ricchi e quindi di persone facoltose che si sarebbero poi fermate in città e avrebbero anche fatto shopping nei nostri negozi. Insomma un giro virtuoso che portava benefici a tutti. Una storia che non sta in piedi perché i ricchi comprano ma nei negozi con i grandi brand per cui da noi bisogna far prima crescere la città. Pentito quindi di aver votato sì ai capannoni della Wider, come di tante altre cose".

m.g.