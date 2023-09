Musei aperti e gratuiti per San Terenzio

Musei aperti e gratuiti per un viaggio nella storia più antica di Pesaro. Succederà domenica 24 settembre, giorno della festa di San Terenzio patrono di Pesaro. In centro sono tante le ‘tracce’ del santo che fu il primo vescovo della città dove morì il 24 settembre 247. Iconografie di Terenzio si trovano ai Musei Civici di Palazzo Mosca, al Museo Diocesano, in Cattedrale, nella chiesa di sant’Agostino e al Santuario della Madonna delle Grazie. In particolare ai Musei Civici, è la sala Bellini ad ospitare ‘versioni’ diverse del santo. Per l’occasione, ingresso gratuito nelle sedi di Pesaro Musei (Palazzo Mosca-Musei Civici, Sonosfera®, Casa Rossini, area archeologica di via dell’Abbondanza, area archeologica e antiquarium di Colombarone, Museo Oliveriano, Museo della Bicicletta, Centro Arti Visive Pescheria con la mostra di Lucio Dalla). E poi due attività pomeridiane. Alle 16 Pesaro Musei propone la visita guidata "Sulle tracce di San Terenzio, tra spiritualità e identità cittadina" a cura della guida turistica Elena Bacchielli. L’appuntamento è davanti a Palazzo Mosca; a seguire, tappe presso la chiesa di Sant’Agostino, il Santuario della Madonna delle Grazie, la Cattedrale e il Museo Diocesano. Costo 7€; info e prenotazioni: 0721 387541. Alle 17, il Museo Rossini offre una ‘speciale’ visita guidata a cura di Sistema Museo dal titolo ‘Rossini e il tema del sacro’. La visita è compresa nel biglietto di ingresso al museo (intero € 8, ridotto € 6, gratuito fino a 18 anni), prenotazione consigliata 0721 1922156. Domenica 24, l’ingresso al Museo Rossini - e la visita guidata - sono gratuiti per i residenti di Pesaro e comuni limitrofi. Domenica aperti al pubblico anche il Museo Diocesano e la chiesa del Nome di Dio (9.30-12.3016-19).