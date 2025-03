Musei aperti in pausa pranzo. E con la Card a 5 euro molti ingressi sono gratis

Non son solo canzonette perché il sindaco Andrea Biancani, che aveva al fianco il suo vice Daniele Vimini, prima di introdurre le novità riguardanti gli orari e le visite ai musei della città, ha tirato fuori il fattore Jovanotti "perché rispetto a due settimane fa, andando a controllare i biglietti strappati ai Musei Civici, ci siamo accorti che si è passati da circa una ventina di accessi ad oltre 50 accessi così come per casa Rossini che è passata da zero a 58".

Dopodiché il ‘vespista’ e cioè il sindaco, ha presentato la nuova mappa culturale della città in un luogo a lui molto caro e cioè il museo Benelli in viale Mameli, uno di quei luoghi dove gli appassionati arrivano a flusso continuo. Ed infatti tra i luoghi visitabili della città l’amministrazione ha inserito questo museo, lo scrigno, della tradizione e della meccanica cittadina. Un luogo che avrebbe bisogno di nuovi spazi come una esposizione ‘mobile, leggera e removibile’ nel giardino di fronte alla sede. Perché le moto sono ammucchiate un po’ come le statue di Vangi in Pescheria.

Una overture quella di Biancani e Vimini prima dell’estate. Dentro tutto il visitabile, tranne quel buco nero della burocrazia che è Rocca Costanza che ancora non ha la disponibilità "ma che comunque riaprirà per l’estate", ha detto Daniele Vimini.

L’amministrazione per venire incontro agli operatori turistici ed anche ai villeggianti ha stampato una brochure con itinerari e orari: una sorta di cartina della città con i vari luoghi visitabili, le strade da percorrere, con la novità sostanziale della Sinagoga che verrà aperta tutte le domeniche "perché è uno spazio molto bello non solo a livello locale e regionale", ha detto il sindaco. Una ‘mappa’ pensata per chi arriva, ma anche per chi vi abita perché la tessera di accesso per i pesaresi sarà di soli 5 euro.

Da giugno saranno visitabili anche villa Caprile e villa Imperiale e sarà data anche una ‘rigovernata’ al deposito-museo e cioè alle opere di Giuliano Vangi che sono state raccolte all’interno della Pescheria e che sono visitabili tutti i week-end dal venerdì alla domenica e rimarrà aperto per tutto il 2025.

I venti musei presenti nell’opuscolo sono: Pescheria ingresso con la Card (15 euro per i turisti ed è valida un anno e 5 per i pesaresi, sempre valida un anno: quindi con la Card si possono visitare gratis il museo della Bici, l’area archeologica di Colombarone e quella di via dell’Abbondanza; palazzo Ducale; museo Gentiletti; il museo Benelli; palazzo Ciacchi sede di Confindustria; museo archeologico Oliveriano Pac di Candelara. Con ingresso gratuito op comunque con sconti Card alla mano: museo della Marineria, museo Mengaroni; museo Diocesano; chiesa del Nome di Dio; museo Rossini e palazzo Perticari-Signoretti con prenotazione. Gli orari sono dalle 10 alle 18 dopodiché da fine aprile si cambia così come sotto la settimana di Pasqua, dal 17 al 22 aprile. E nei prosssimi giorni, ha annunciato il sindaco, verranno presentate tutte le manifestazioni che l’amministrazione ha programmato per l’estate.

m.g.