Musei, biblioteche e Pesaro 2024 Oggi Pd parla di cultura a tutto campo

Continuano i laboratori di confronto e discussione sui temi cittadini proposti dal Partito Democratico di Pesaro. Dopo il primo laboratorio “Una città di servizi: nidi, infanzia e sport”, arriva il secondo appuntamento in vista di #Pesaro2024 con due appuntamenti: la Capitale italiana della Cultura e le elezioni amministrative a cui i pesaresi sono chiamati al voto. "La cultura è un capitale: musei, biblioteche e il 2024": sarà il tema principale del secondo laboratorio di discussione e confronto che avrà luogo oggi, alle 17.30, nel Cortile Dario Fo e Franca Rame in via Rossini 37. Una tappa importante: interverrà l’assessore alla Bellezza e

vicesindaco Daniele Vimini. Modererà l’incontro la consigliera comunale Anna Maria Mattioli.