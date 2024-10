Musei civici, ingresso abbagliante. A nuovo il portale di Palazzo Mosca

E’ stato restituito allo splendore originale l’ingresso di Palazzo Mosca, sede dei Musei Civici, grazie all’intervento di restauro che ha interessato il portale lapideo e il portone in legno dell’edificio. Comune di Pesaro e Lions Club Pesaro Host hanno condiviso la volontà di lasciare, nell’anno di Pesaro Capitale Italiana della Cultura, tracce permanenti sul patrimonio culturale cittadino. L’intervento è stato finanziato dal Lions Club Pesaro Host per un importo di 14.408 euro ed è partito nel marzo di quest’anno - sotto la presidenza di Andrea Luminati – per concludersi i primi di luglio con l’attuale presidenza di Alberto Marchetti. A realizzarlo, la ditta Gamma srl Restauro e Conservazione Opere d’Arte (Fano).

"Come Presidente del Lions Club Pesaro Host per l’anno sociale 2023/2024, ho pensato di fare qualcosa per dare lustro alla nostra città - ha sottolineato Andrea Luminati. Grazie al sostegno di tutti i nostri soci e alla collaborazione con il Comune di Pesaro siamo riusciti a far tornare l’ingresso di Palazzo Mosca allo splendore originale". "Si tratta – ha detto il sindaco Andrea Biancani – di un importantissimo intervento finanziato grazie alla volontà del Lions Club Pesaro Host che, in questo anno così importante per la città, lancia un messaggio sociale di vicinanza alla promozione della cultura del territorio, restaurando il portone ligneo e il portale in pietra che rappresentano l’ingresso al simbolo della cultura in città". "Un intervento importante - ha precisato il vicesindaco e assessore alla Cultura Daniele Vimini - perché è un lavoro delicato e di grande attenzione dal punto di vista tecnico ma soprattutto perché ha un forte valore simbolico. Lo sporco da cui il portale in pietra è stato ripulito era dovuto allo smog, conseguenza del fatto che piazza Mosca è stata per tanti anni un parcheggio e una zona del centro molto trafficata. Quindi, la liberazione dalle auto e adesso il portale e il portone restaurati ci aiutano a trasmettere il messaggio che questo luogo è davvero prezioso e significativo per il patrimonio culturale cittadino".

"Un intervento impegnativo ma di grande soddisfazione - così si è espressa Giovanna Macchi, titolare di Gamma Restauro e Conservazione Opere d’Arte, descrivendo in sintesi le diverse fasi del lavoro eseguite sul portale e sul portone. "Quest’ultimo è realizzato in un legno di pregio - sul fronte il noce e sul retro il castagno - per cui si è deciso con la Soprintendenza, che ha effettuato la supervisione, di consolidarlo mantenendo l’essenza originale".

ma.ri.to.