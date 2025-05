Musei e mostre più accessibli ai visitatori

La Notte dei Musei si avvicina e anche quest’anno a Urbino più di un luogo sarà aperto eccezionalmente sabato 17. Il Comune aprirà dalle 21 alle 22 gratuitamente la mostra ‘Raphael Vrbinas’, allestita al primo piano del Collegio Raffaello (Piazza della Repubblica), con alcune attività speciali: il pubblico sarà accompagnato lungo il percorso espositivo e coinvolto in letture teatrali tratte dall’opera Divinissimo, dedicata a Raffaello Sanzio. Le interpretazioni saranno curate dal Centro Teatrale Universitario ‘Cesare Questa’ e si alterneranno a brani musicali eseguiti da Giovanni Scaramuzzino. A tutti i partecipanti sarà consegnata una copia del testo Divinissimo, pubblicato dalla Regione Marche. "Sarà un’esperienza ricca e immersiva - spiega l’assessore Lara Ottaviani – con un’atmosfera del tutto speciale. Nel contesto dell’esposizione Raphael Vrbinas metteremo in luce alcuni aspetti del genio artistico e della vita di Raffaello. Invitiamo tutti a partecipare a quella che si preannuncia come una serata interessante e piena di creatività".

Anche il Museo Diocesano Albani organizza un evento apposito: apertura con ingresso gratuito dalle ore 21 alle 23, con una visita guidata a cura di Sara Bartolucci alle ore 21,30 per scoprire le peculiarità della collezione unica e preziosa. Anche il giorno dopo prevista un’attività rivolta ai più piccoli: il 18 maggio alle ore 14 Enrica Corsini accompagnerà una visita adatta a tutta la famiglia.