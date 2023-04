Musei e residenza degli Asburgo, viaggio alla scoperta di Vienna

Vienna è una città interessante e bella da visitare? Chiedetelo ai ragazzi che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria “Marco Polo” di Lucrezia e studiano il Tedesco. Loro infatti hanno avuto modo di conoscerla ad aprile per una settimana!

Gli alunni hanno visitato interessantissimi musei, chiese magnifiche, castelli principeschi.

Ma anche la sede dell’Onu, o Uno come la chiama il resto del mondo. I musei che hanno maggiormente colpito i ragazzi sono stati il Museo delle Tecnologie, L’Albertina, e il Museo delle Scienze naturali, ma anche il castello Belvedere e il Palazzo di Schönbrunn hanno suscitato molto interesse. Inoltre gli studenti hanno avuto l’onore di assistere ad un musical che inscenava “Il Gobbo di Notre Dame”, con attori che avevano voci superlative.

Il viaggio ha permesso anche di capire meglio il presente e il futuro dell’Austria con la visita al Municipio e al Parlamento di Vienna. Proprio al Parlamento, la dea Atena, nota come dea della saggezza, dà le spalle all’ingresso, come se non volesse avere a che fare con le persone che entrano ed escono da quell’edificio. Speriamo proprio che non abbia ragione!