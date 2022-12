Musei, eventi, arte contemporanea Nuovo anno e su il sipario sulla cultura

In occasione delle festività, in programma un pacchetto di cultura fra musei, monumenti ed eventi . Offerta decisamente ricca per i musei: basta seguire le proprie passioni: Palazzo Mosca-Musei Civici, Casa Rossini, la Sonosfera® l’anfiteatro per l’ascolto profondo di ecosistemi e musica di Pesaro Città Creativa Unesco della Musica, il Museo Nazionale Rossini, l’area archeologica di via dell’Abbondanza, i Musei Civici di Palazzo Ciacchi, il Museo della Bicicletta, il Museo della Marineria Washington Patrignani, il Museo Diocesano, il Museo Officine Benelli.

Su tutti spicca il Museo Archeologico Oliveriano. Da ricordare che con l’anno nuovo, da lunedì 2 a giovedì 5 gennaio sono previste visite guidate per gruppi. Giovedì 5 gennaio alle 16, un pomeriggio speciale aspettando la Befana a cura di Ente Olivieri - Biblioteca e Musei Oliveriani e Pesaro Segreta. Accanto ai musei, una scelta raffinata di mostre che include il contemporaneo. Ai Musei Civici la mostra PU.Ra (acronimo di ‘Pesaro-Urbino Razionalista’) a cura di Marcello Smarrelli appena prorogata al 31 gennaio. Al Museo Nazionale Rossini, si visita la mostra del Rossini Opera Festival "ROF 15K. La libertà dello sguardo nell’immaginario visivo rossiniano" a cura di Cristian Della Chiara. Doppia proposta per il contemporaneo. Fino al 7 gennaio ‘Uomo Natura’ Valentina D’Accardi, Alessandro Giampaoli, Luca Piovaccari e Patrizia Zelano a cura di Milena Becci che coinvolge due sedi: spazio bianco e Pelicula Studio Fotografico. L’evento è la conclusione di ‘Arte e Natura’, un percorso intrapreso dall’Archivio Loreno Sguanci nel 2018. Sempre fino al 7 gennaio, il Conventino di Monteciccardo - sede extraurbana di Fondazione Pescheria - propone ‘Appunti per una rinascita’ la collettiva con opere donate dagli artisti italiani e stranieri che negli anni Ottanta hanno partecipato alla rassegna Borderline. Curata da Eleonora Rubechi Mensitieri, l’esposizione rimette in luce la vocazione artistica di questo ‘luogo’ abituato a far dialogare le atmosfere antiche del chiostro del Conventino dei Serviti di Maria (fondato nel 1524) e le nuove espressioni dell’arte del presente.

l. d.