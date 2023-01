Musei, in 4 giorni gli accessi di 6 mesi

"Risuonano i musei", la prima iniziativa promossa dal nuovo assessore alla Cultura Cora Fattori alla Pinacoteca civica, fa il boom: in quattro giorni il museo ha registrato gli ingressi di sei mesi. "Tanto che al posto di un’unica esibizione di un’ora – fa presente l’assessore – ne abbiamo organizzate due da 30 minuti l’una". "Risuonano i musei" nasce dalla collaborazione dell’Amministrazione comunale con Fano Jazz Network e, per la prima volta, ha portato la musica all’interno del Palazzo Malatestiano. Quattro jazzisti si sono esibiti dal 29 dicembre al 4 gennaio attirando al museo un pubblico numeroso che ha potuto ascoltare i concerti e visitare le sezioni museali con il sottofondo musicale. "Molti dei partecipanti – fa notare Fattori – non avevano mai visitato il museo cittadino e non sapevano neppure dove fosse. Noi vogliamo trasformare il Palazzo Malatestiano in un luogo aperto alla città, interattivo e coinvolgente". "Per Fano è stata una novità assoluta – commenta Adriano Pedini direttore artistico di Fano Jazz By The Sea e di Fano Jazz Winter – con un’ottima affluenza di pubblico. Il Palazzo Malatestiano e la sua corte si prestano ad accogliere piccoli ‘cammei’ musicali affiancati, magari, da altre iniziative, come performance o degustazioni di qualità".

an.mar.