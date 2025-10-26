Il Bologna dei sorrisi

26 ott 2025
GIOVANNI VOLPONI
Cronaca
Musei, nasce Mu.Mont

Le strutture del Montefeltro sono diventate un vero e proprio brand

Sculture nel Montefeltro

Sculture nel Montefeltro

I Musei del Montefeltro diventano un brand: grazie al progetto Mu.Mont – Musei nei Borghi del Montefeltro, a Macerata Feltria e Pietrarubbia il turismo può prendere nuovo slancio. Tutto parte dal bando per i piccoli comuni turistici promosso dal Ministero del Turismo, che porta nei due borghi un investimento di un milione e mezzo di euro per progetti legati a un turismo responsabile verso le località con meno di 5mila abitanti, mete meno note, lontane dai percorsi più battuti.

Attraverso un lavoro di squadra tra attori locali, pubblici e privati, il progetto punta a creare una proposta turistica basata sulle specificità locali ma tenendo come riferimenti costanti il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità sociale, culturale ed economica. Mu.Mont non si rivolge ad un turista, ma ad un viaggiatore che entra a far parte del contesto che visita, vivendolo e interagendoci al massimo per un’esperienza che permette di scoprirne l’identità. Per raccontare tutto questo, sono stati coniati un nuovo brand e nuovo logo, che danno forma a un museo diffuso del territorio e rappresentano una destinazione da vivere e con cui entrare in contatto.

Il cuore del progetto Mu.Mont è la gestione integrata dei musei dei Borghi del Montefeltro, partendo proprio dalle due realtà di Pietrarubbia e Macerata Feltria: proporre un modello base di gestione per un rilancio dell’offerta museale che prevede strutture curate e ristrutturate, ma anche intelligenti e autonome. A partire dalla valorizzazione e messa in rete delle piccole eccellenze culturali, si propone di scoprire il territorio anche tramite attività immerse nella natura e le ricchezze enogastronomiche: non sono disponibili solamente offerte culturali, ma anche attività che un viaggiatore può fare nella destinazione, immergendosi in una cultura variegata e di qualità. Ma lo sviluppo del territorio non si ferma qui: anche altri due bandi regionali vinti consentiranno di implementare e amplificare attraverso nuovi interventi materiali e immateriali il progetto Mu.Mont e le sue ricadute.

g. v.

