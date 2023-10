Museo ‘Arte della stampa’. Le nuove idee di Montaccini

Continua l’attività del Museo Arte della Stampa con sede in via Podgora, nella zona di Santa Maria delle Fabbrecce. E i visitatori non mancano, desiderosi di approfondire le conoscenze e conversare con il fondatore e direttore dell’archivio storico, impegnato a dare continuità ad una lunga tradizione di famiglia, portata avanti da ben tre generazioni. Recentemente Giorgio Montaccini ha realizzato alcuni preziosi documenti dando vita al suo torchio e ai suoi caratteri mobili secondo la tecnica tipografica di Gutenberg. In lui l’entusiasmo non va in pensione e così può compiere sempre nuove esperienze. L’ultimo gioiello è rappresentato dalla stampa delle note introduttive riferite al "Libro dei proverbi" la cui paternità viene attribuita al re Salomone.

Foto: Montaccini compositore.

l. d.