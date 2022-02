Pesaro, 9 febbraio 2022 - Rocca Costanza, uno dei luoghi più suggestivi e meno utilizzati della città, diventerà presto sede di un Museo dedicato a Dario Fo e a Franca Rame. L’annuncio sul futuro utilizzo di parte della fortezza su un post del sindaco Ricci e dell’assessore Vimini che hanno reso pubblico anche lo stanziamento di risorse: 2milioni e 350mila euro. Cifra messa a bilancio dal Ministero della cultura alla città e alla Fondazione Dario Fo e Franca Rame per la realizzazione di una esposizione permanente dedicata ai due grandi artisti scomparsi.

Si tratta di un cospicuo stanziamento di risorse messo a disposizione dal ministro Franceschini per la rigenerazione degli spazi a gestione comunale di Rocca Costanza che si aggiungono ai 5 milioni e 400mila euro già annunciati lo scorso dicembre (frutto dell’accordo siglato lo scorso dicembre tra Agenzia del Demanio, Ministero della Cultura-Direzione Generale degli Archivi e Comune di Pesaro), per la rifunzionalizzazione e valorizzazione del prezioso immobile.



Una notizia importante per la città, commenta il sindaco Ricci "per riqualificare parte della struttura questa volta finalizzata ad ospitare lo spettacolo dal vivo e il Museo Dario Fo Franca Rame. Un’operazione che permetterà di rigenerare ulteriormente il contenitore, arricchendolo con un contenuto di prestigio e unico al mondo". Domani, nel corso di una conferenza stampa, saranno resi noti i dettagli dell’operazione e del futuro utilizzo di Rocca Costanza.