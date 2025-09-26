Museo del Balì, piovono gli eventi d’autunno e inverno

Stagione autunnale e invernale ricca di iniziative al Museo del Balì. La direttrice scientifica Francesca Cavallotti, accompagnata da Valentina Pierucci, dell’ufficio stampa, evidenzia che il primo weekend di ottobre sarà caratterizzato da un evento di alto profilo scientifico in collaborazione con il Cicap, ‘Observe the Moon Light’, ovvero la Notte Internazionale dell’Osservazione della Luna promossa ogni anno dalla Nasa e che invita persone di tutto il mondo a osservare, apprezzare e comprendere la luna, legandola alla scienza e all’esplorazione planetaria.

Inoltre, domenica 5 ottobre, da non perdere l’iniziativa in collaborazione con la Ludoteca di Cattolica in cui grandi protagonisti saranno i giochi da tavolo. Sempre in questo mese si terrà il Dark Matter Day: con il Museo attivatosi all’interno della partnership Esero Italia (rete di musei ed enti a livello nazionale fornitori di Asi ed Esa) per svolgere alcune giornate di aggiornamento per i docenti di scuola primaria e secondaria sulla missione Euclid, che ha tra i suoi obiettivi quello di mappare la materia oscura nell’universo.

Per dicembre da segnare in agenda l’appuntamento con la ‘Giornata Nazionale dello Spazio’, durante la quale i partecipanti saranno guidati nell’osservazione delle Geminidi, lo sciame meteorico originato dai detriti dell’asteroide 3200 Phaethon. L’ingresso del 2026 al Museo del Balì si festeggerà con un evento in collaborazione con il Sistema Bibliotecario del Cesano e del Metauro, che si terrà a metà gennaio e prevedrà letture sul cielo e le stelle per i più piccoli (3-6 anni). Febbraio, invece, sarà un mese dedicato a importanti open day: per albergatori e altri operatori di accoglienza turistica.

Sandro Franceschetti