Museo della Linea Gotica: nuovi documenti e percorsi

CASININA (Sassocorvaro-Auditore)

Si apre un mese di aprile ricco di appuntamenti per il Museo storico della Linea Gotica di Casinina a Sassocorvaro-Auditore, fondato nel 1992 e curato dal professore Giovanni Tiberi.

Trentuno anni di divulgazione e catalogazione dell’archivio storico del Novecento nella sede di via Fosso Ca’Guerra e che per questo anniversario vedranno giornate ad orario continuato nei fine settimana e aperture serali con possibilità di prenotare visite, anche infrasettimanalmente, dalle 20,30 alle 22. Invece dal 25 aprile la visita al Museo vedrà nuove esposizioni tematiche di reperti e documenti originali allo scopo di approfondire non solo la storia ma anche la società, gli usi e i costumi della prima metà del ‘900. Questi nuovi allestimenti costituiranno un’integrazione di quelli sempre visibili sulla Linea Gotica, la Seconda e la Prima Guerra mondiale che già costituiscono una ricca documentazione costituita da oltre 4mila reperti e documenti originali. "Già nell’autunno dello scorso anno il Museo, che costituisce un “sito didattico di memoria storica permanente e un centro di documentazione sul ‘900“, aveva dedicato una sezione espositiva sulla Grande Guerra – spiegano dalla direzione museale –. Filo conduttore di tutti i percorsi tematici proposti dal Museo è l’Educazione alla Memoria e alla Pace, una memoria che deve essere mantenuta costantemente viva soprattutto fra le giovani generazioni. Il 25 aprile la visita al museo prevedrà un percorso di visita mirato anche ad approfondire il tema della Resistenza e del contributo delle formazioni Partigiane nello sfondamento della Linea Gotica".

La primavera dunque sarà una stagione ideale per visitare il Museo, per il programma dettagliato della stagione, per l’offerta didattica e per prenotare una visita è possibile visitare il sito www.museolineagotica.it o la pagina Facebook: Museo Storico della Linea Gotica.

Francesco Pierucci