Museo e biblioteca con il ritmo del Dj

Archeodjset è la nuova avventura proposta da Ente Olivieri - Biblioteca e Musei Oliveriani e da Pesaro Segreta: un evento che coniuga musica, cultura e divertimento, destinato a coinvolgere un pubblico eterogeneo, con una attenzione particolare ai giovani (venerdì 16 cortile di palazzo Almerici, via Mazza 97).

"Si tratta – esordisce Brunella Paolini, direttrice della Biblioteca e dei Musei Oliveriani – di un’iniziativa insolita per la città e molto inusuale per l’Ente Olivieri che desidera essere sempre più aperto alla cittadinanza, coinvolgendo anche chi di solito non frequenta questi luoghi. Protagonista della serata sarà la musica contemporanea accompagnata anche da un momento conviviale con un brindisi come aperitivo. Per tutta la durata dell’evento, dalle 19 alle 23, sarà possibile visitare il Museo Archeologico Oliveriano e le sale della biblioteca. Una serata di festa che consentirà di conoscere le attività dell’Ente, anche quelle meno tradizionali, e che ci aspettiamo attiri un pubblico di giovani e ragazzi".

Luoghi di cultura storici, come il Museo e la Biblioteca Oliveriana, si presenteranno in modo accattivante grazie alla collaborazione di professionisti e artisti che provengono da esperienze di musica elettronica, jazz e disco. La serata musicale inizierà con il dj-set di Pale Dj, al secolo Nicola Manzo, dj ufficiale della Victoria Libertas Pesaro, che per l’occasione proporrà brani simbolo della musica elettronica anni ’80.

Alle 21 sarà la volta del concerto di Paolo Tarsi dal titolo A perfect cut in the vacuum, in collaborazione con Jacopo Mariotti al violoncello, in un insolito connubio tra musica elettronica e strumento “classico“, cui faranno da sfondo alcuni video realizzati da Ugo Betti, presidente di Pesaro Segreta, partner dell’iniziativa. "Una serata con contenuti musicali diversi dal solito – dichiara il direttore artistico Betti – con la proposta di brani che hanno fatto la storia della musica elettronica e che contribuiranno ad offrire uno spettacolo unico in una cornice unica. Per l’occasione mi sono rivolto all’amico Pale Dj che mixerà il suo essere dj con gli altri due grandi artisti, Paolo Tarsi e Jacopo Mariotti". Il biglietto (12 euro), oltre all’ingresso al Museo, comprende anche due calici. Non è necessaria la prenotazione. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con Pesaro Musei e Centro Arti Visive Pescheria col patrocinio del Comune di Pesaro. Info 0721 33344.

